الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض ملحوظ في أسعار الذرة والصويا.. وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

أعلاف، فيتو
أعلاف، فيتو

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

 

جيتور تطرح لأول مرة في مصر 3 طرازات

 

استقبل السوق المصري واحدة من أهم السيارات الصينية في السوق المصري، وهي سيارات جيتور بعد نقلها من وكيل لآخر، وتعهد وكيلها الجديد في اتساع صالات العرض وتوفير خدمات ما بعد البيع علي السيارات  بالإضافة إلي توفير العديد من مراكز الصيانات داخل المحافظات من أجل توفير راحة القيادة للعملاء.

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وأكد وكيل جيتور الجديد في مصر طرح 3 طرازات لأول مرة دخل السوق المحلي بأسعار تتلاءم مع مختلف الفئات المصرية خاصه بعد زيادات سعر الفائدة 1% خلال شهر اغسطس. 

ونرصد في التقرير التالي وتم أسعار طرازات جيتور الجديدة في مصر وهي كالتالي:

أسعار سيارات جيتور X70 
 

يصل سعر الفئة الأولى كمفورت بسعر 799 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثانية لاكشري 859 ألف جنيه.

أسعار سيارات جيتور X70 Plus
 

يصل سعر الفئة الأولى لاكشري بسعر 989 ألف جنيه.

أسعار سيارات جيتور X90 Plus 
 

يصل سعر الفئة الأولى لاكشري مليون و189 ألف جنيه.

أسعار سيارات جيتور داشينج 
 

يصل سعر الفئة الأولى كمفورت 969 ألف جنيه
 

يصل سعر الفئة الثانية لاكشري مليون و39 ألف جنيه. 

 

مواصفات محرك سيارات  جيتور X70 الرياضية 
 

رئيس شعبة الأرز: 23 جنيها السعر العادل للكيلو عريض الحبة


أسعار الأرز اليوم، قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: إنه لا توجد أي مشكلة في توفير الأرز.


سعر كيلو الأرز

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: سعر كيلو الأرز الفاخر عريض الحبة لا يتعدى الـ23 جنيها وهذا هو السعر العادل.


التلاعب في أسعار الأرز

ولفت إلى أن تدوين السعر على كيس الأرز الحر من شأنه أن يساهم في عدم التلاعب بالأسعار.


إنتاج مصر من الأرز 2023

وأشار: إلى أن إنتاج مصر من الأرز هذا الموسم لن يقل عن 7 مليون طن فيما يصل حجم الاستهلاك إلى 3.6 مليون طن.

 

إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج الأسبوع المقبل
 

تطلق الحكومة المصرية أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج الأسبوع المقبل وذلك بعد فترة كبيرة  من الإعداد لهذه الوثيقة.

                           

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، وذلك يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023.

 

تجدر الإشارة إلى أنه أطلقت مصر وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه (6.4 دولار)، يمكن أن تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان حال الوفاة، أو صرف تعويضات للحوادث بمبالغ مالية محددة.

 

أنباء عن حملة رقابية لإسقاط أباطرة السجائر
 

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول تحرك أجهزة الدولة للسيطرة على الفوضى التي تشهدها أسعار السجائر، في ظل تجاهل التجار الاستماع لنداءات الجهات المعنية بالتخلي عن الجشع وتعطيش الأسواق بهدف المضاربة بالأسعار.

 

وذكر تجار تجزئة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأجهزة الرقابية تحركت لإسقاط تاجر شهير يطلقون عليه حوت السجائر في شارع باب البحر بمنطقة وسط البلد، بعدما تلقت خلال الأسابيع الماضية عديدًا من الشكاوى تفيد بسيطرة مجموعة من الحيتان، على سوق السجائر وتخزين كميات هائلة بهدف تعطيش الأسواق والتحكم في الأسعار.

 

انخفاض ملحوظ في سعر الذرة والصويا بالأسواق
 

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث انخفضت أسعار القمح المستورد من 50 إلى 100 جنيه، كما انخفضت أسعار الذرة المستوردة من 300 إلى 600 جنيه عن سعره السابق.

وفي نفس السياق، تراجعت أسعار أعلاف الصويا بنحو 500 جنيه، وسجلت الردة تراجعًا قدره 300 جنيه، فيما استقرت أسعار علف الدواجن والزيوت الخام.

 تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13700 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12100 جنيه، بانخفاض 600 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14300 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.

 

واستقرت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الأربعاء، إذ سجلت صويا 46% بسعر من 28500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 27500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 28500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.


 

 

 

اخبار الاقتصاد الاحداث الاقتصادية الذرة والصويا السيارات الصينية خدمات ما بعد البيع

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