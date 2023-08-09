الأربعاء 09 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار جديد لوزارة التموين بشأن تنظيم تداول الأرز

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 173، الصادر في 9 أغسطس 2023، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 110 لسنة 2023، بشأن تنظيم تداول الأرز.
نصت المادة الأولى للقرار على أن "تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنـوان جهـة التعبئة- الوزن الصافي- سعر البيع للمستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية).
كما يدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
ويحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
تلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملـة في الأرز الحـر غيـر المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجـارة الداخلية- قطاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

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كما يلتـزم مستوردو الأرز بإخطار وزارة التمـوين والتجـارة الداخلية- قطاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميـات المـستوردة وأسـعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.

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