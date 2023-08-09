رئيس شعبة الأرز: 23 جنيها السعر العادل للكيلو عريض الحبة

أسعار الأرز اليوم، قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: إنه لا توجد أي مشكلة في توفير الأرز.



سعر كيلو الأرز

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: سعر كيلو الأرز الفاخر عريض الحبة لا يتعدى الـ23 جنيها وهذا هو السعر العادل.



التلاعب في أسعار الأرز

ولفت إلى أن تدوين السعر على كيس الأرز الحر من شأنه أن يساهم في عدم التلاعب بالأسعار.



إنتاج مصر من الأرز 2023

وأشار: إلى أن إنتاج مصر من الأرز هذا الموسم لن يقل عن 7 مليون طن فيما يصل حجم الاستهلاء إلى 3.6 مليون طن.

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ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 173، الصادر في 9 أغسطس 2023، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 110 لسنة 2023، بشأن تنظيم تداول الأرز.

نصت المادة الأولى للقرار على أن "تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنـوان جهـة التعبئة- الوزن الصافي- سعر البيع للمستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية).

كما يدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

ويحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.

تلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملـة في الأرز الحـر غيـر المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجـارة الداخلية- قطاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.