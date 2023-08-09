جيتور تطرح لأول مرة في مصر 3 طرازات
استقبل السوق المصري واحدة من أهم السيارات الصينية في السوق المصري، وهي سيارات جيتور بعد نقلها من وكيل لآخر، وتعهد وكيلها الجديد في اتساع صالات العرض وتوفير خدمات ما بعد البيع علي السيارات بالإضافة إلي توفير العديد من مراكز الصيانات داخل المحافظات من أجل توفير راحة القيادة للعملاء.
واكد وكيل جيتور الجديد في مصر علي طرح 3 طرازات لأول مرة دخل السوق المحلي بأسعار تتلاءم مع مختلف الفئات المصرية خاصه بعد زيادات سعر الفائدة 1% خلال شهر اغسطس.
ونرصد في التقرير التالي وتم اسعار طرازات جيتور الجديدة في مصر وهي كالتالي:
أسعار سيارات جيتور X70
يصل سعر الفئة الاولى كمفورت بسعر 799 ألف جنيه.
يصل سعر الفئة الثانية لاكشري 859 ألف جنيه.
اسعار سيارات جيتور X70 Plus
يصل سعر الفئة الاولى لاكشري بسعر 989 ألف جنيه.
اسعار سيارات جيتور X90 Plus
يصل سعر الفئة الاولي لاكشري مليون و189 ألف جنيه.
اسعار سيارات جيتور داشينج
يصل سعر الفئة الاولى كمفورت 969 ألف جنيه
يصل سعر الفئة الثانية لاكشري مليون و39 ألف جنيه.
مواصفات محرك سيارات جيتور X70 الرياضية
زودت سيارات جيتور X70 الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 147 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.
وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ متر، في غضون 10 ثوان.
وزُودت سيارات جيتور X70- بالمواصفات ووسائل الأمن والسلامة
عدد 2 وسادة هوائية
وفرامل مانعة للانغلاق
وتوزيع إلكتروني للفرامل
وبرنامج الثبات الإلكتروني
ونظام مراقبة ضغط الإطارات
أنظمة مساعدة عن صعود المرتفعات
وفرامل يد كهربائية
وعجلة القيادة كهربائيًّا
تجهيزات سيارات جيتور في مصر
مصابيح أمامية هالوجين
ومصابيح خلفية LED
وجنوط رياضية 18 بوصة
وعجلة القيادة متعددة المهام
ومكيف هواء مع وجود فتحات تكييف خلفية
وزجاج كهربائي
ولوحة عدادات رقمية
وإمكانية طيّ المقاعد الخلفية.
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