مكاسبهم تخطت 100 مليار جنيه، أنباء عن حملة رقابية لإسقاط أباطرة السجائر

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول تحرك أجهزة الدولة للسيطرة على الفوضى التي تشهدها أسعار السجائر، في ظل تجاهل التجار الاستماع لنداءات الجهات المعنية بالتخلي عن الجشع وتعطيش الأسواق بهدف المضاربة بالأسعار.

حملة لإسقاط أباطرة السجائر وضبط الأسعار

وذكر تجار تجزئة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأجهزة الرقابية تحركت لإسقاط تاجر شهير يطلقون عليه حوت السجائر في شارع باب البحر بمنطقة وسط البلد، بعدما تلقت خلال الأسابيع الماضية عديدًا من الشكاوى تفيد بسيطرة مجموعة من الحيتان، على سوق السجائر وتخزين كميات هائلة بهدف تعطيش الأسواق والتحكم في الأسعار.

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تحركات لضبط أسعار السجائر في الأسواق

وأفاد تجار التجزئة، بأنه من المتوقع صدور بيان توضيحي خلال الساعات المقبلة بتفاصيل سقوط تاجر باب البحر في قبضة الأجهزة المعنية، إضافة إلى مجموعة أخرى من أباطرة السجائر في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، في خطوة قد تنعكس بشكل كبير على استقرار أسعار السجائر المحلية في الأسواق خلال الفترة المقبلة، والقضاء على مافيا التجار بصورة نهائية.

الشرقية للدخان تحذر من جشع تجار السجائر

وأهابت الشركة الشرقية للدخان، في بيان صدر عنها في وقت سابق اليوم، بالتجار والعاملين في سوق السجائر الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم زيادتها لأن ذلك يضع مسئول البيع تحت طائلة التهرب الضريبي.

أسعار السجائر، فيتو

وناشدت الشركة جموع المستهلكين باستخدام خاصية الـ QR كود للتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالأسعار على كافة منتجاتها للتسهيل على المستهلكين التعرف على السعر الحالي للمنتجات، موضحة أن كافة منتجاتها يبلغ سعرها 24 جنيها للعلبة (٢٠ سيجارة) ومنها الكليوباترا الأكثر طلبًا بالأسواق.

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وقدمت الشركة الشرقية للدخان، الشكر لكافة التجار الذين يحرصون على الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية وأهابت بالجميع الحذو مثلهم، وأكدت الشركة مواصلة التكاتف مع الأجهزة المعنية للتصدي للتجار غير الملتزمين الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

مكاسب التجار من التلاعب في أسعار السجائر

وكان إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، تحدث في تصريحات سابقة له، عن تخزين بعض التجار للسجائر، حتى وصلت مكاسبهم نحو 100 مليار جنيه جراء أزمة السجائر.

موضحا، ننتج 85 مليار سيجارة يوميا بما يساوي 4 مليارات علبة سجائر، وفي كل علبة مكسب 25 جنيهًا يكون مكسب تجار السجائر من أزمة ارتفاع الأسعار 100 مليار جنيه.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان صادر عنها أمس، عن مواصلة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكثفة للتصدي لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر، أسفرت جهودها خلال شهر يوليو الماضي عن ضبط عدد (3465) قضية سجائر بإجمالي مضبوطات (995037 عبوة سجائر).

حملات أمنية لضبط أسعار السجائر في المحافظات

وقالت فى بيان آخر اليوم: أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام، مدير مبيعات بإحدى الشركات، بإدارة مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب في أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه و باستهداف المخزن المشار إليه وعثر بداخله على (عدد 385000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "بدون مستندات"، بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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