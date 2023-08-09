الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

المشدد 15 سنة لمتهمين بقتل شاب في منشية الصدر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما بمنطقة منشية الصدر.  

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة إخطارا من نقطة منشية الصدر يفيد باستقبالها بلاغا من المستشفى يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات في القلب والبطن وتوفي إثر إصابته داخل المستشفى.

وكشف أمر الإحالة  أن كل من ج.ا عاطل، س.م ميكانيكي بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه ح.ص عامل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما علي مبلغ مالي  حيث أعدوا له سلاح أبيض مطواة وقتلوا.

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وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب". 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).  

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محكمة جنايات القاهرة منشية الصدر مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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