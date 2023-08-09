الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ضرورة ملحة

محمد هنو، فيتو
محمد هنو، فيتو

أكد محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن مجال اللوجستيات والتصنيع والتجارة تعد هي  نسبة القطاعات الأكبر الممثلة للمجتمع التجارى بجمعية رجال الأعمال  بالإسكندرية ، لافتا إلى أن نمو الاقتصاد يحتاج إلى بيئة مواتية لمساعدته على هذا النمو.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم ان العلاقات المصرية مع الدول الاخرى له اهمية قصوى خلال الفترة المقبله لزيادة الصادرات المصرية، وفتح اسواقا جديدة تمام المنتجات. 

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وأشار الى ان الاتجاة الى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل غير بنكى تحت اشراف الرقابة المالية يعد صرورة ملحة مثل امريكا اللاتينية وبنجلاديش  وهذا لرفع مستوى المعيشة والعمل على التنمية، لافتا إلي أن جمعية رجال اعمال الإسكندرية أصبحت رائدة  في هذا المجال.

وأكد ان التغيرات السياسية لابد ان يصاحبه  تغير وتطوير الكوادر البشرية، هذا فضلا  عن  ضرورة خدمة المجتمع مع التغيرات التى حدثت لاقتصاد السوق، الامر الذى يتطلب ضرورة التواصل بين مجتمع الأعمال والمجتمع ككل.

وأشار محمد هنو  الي  سعي الجمعية الدائم لتحسين كل السبل الخاصة بدعم ريادة الأعمال لدعم الاقتصاد الوطني.

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تلتقي ممثلي إدارة المخاطر الجديدة بمصلحة الجمارك

على صعيد آخر، عقدت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد عبد المحسن يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 لقاءً مع مدير عام الإدارة العامة لأنظمة إدارة المخاطر بهدف التعريف بمنظومة المخاطر بالجمارك المصرية، بمقر الجمعية.

وشارك في فعاليات اللقاء من جانب الجمعية محمد حفني رئيس لجنة التجارة الداخلية والمهندس محمد حسن عبد القادر رئيس لجنة النقل واللوجستيات، وعبد العال على، ووليد القيار نواب لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور شريف الديواني مستشار الجمعية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية.

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المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال الإسكندرية اللوجستيات

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