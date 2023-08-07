الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

"تحديث الصناعة" ينظم دورة تدريبية على تحسين جودة عمليات تجفيف الطماطم والخضراوات 

دورة تدريبية على
دورة تدريبية على تحسين جودة عمليات تجفيف الطماطم، فيتو

 نظم فريق عمل مركز تحديث الصناعة تدريب تحسين جودة عمليات تجفيف الطماطم والخضروات لأحد تجمعات التصنيع الزراعي في محافظة أسوان.

ويأتي هذا في إطار دعم مركز تحديث الصناعة للقطاعات والتجمعات الصناعية ضمن استراتيجية عمل المركز لزيادة قدرتها التنافسية.

وشارك عدد من السيدات التي تعمل في مجال التصنيع الزراعي  في التدريب الذي يهدف إلى زيادة قدراتهم فى التغلب علي المشكلات الفنية التي تواجه عمليات التصنيع وزيادة العائد الاقتصادي لها، وذلك ضمن جهود مركز تحديث الصناعة لدعم التكتلات الصناعية من خلال الخدمات الفنية التي يقدمها المركز.

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تحديث الصناعة يقدم 15 ألف خدمة بتكلفة 1.2 مليار جنيه خلال 9 سنوات

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن قيام مركز تحديث الصناعة  بتقدم 15358 خدمة في مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات وتحسين الانتاجية والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتنمية الصادرات والتجمعات التراثية والحرفية، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023.

إنجازات الصناعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 9 سنوات

 

  • تقديم 15358 خدمة بتكلفة مليار و230 مليون جنيه، وتشمل 8182 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2426 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و312 خدمة في مجال تحسين الإنتاجية و786 خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و1263 خدمة في مجال الاقتصاد الأخضر و316 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1837 خدمة في مجال الاستشارات المالية و236 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية.
  • تنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين
  • إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر.
  • إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.
  • تأهيل 96 من مقدمي خدمات تطوير الأعمال في صورة استشاريين حاليين، وتدريب 197 من أصحاب الأعمال فى مناطق الصعيد، وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المديرين التنفيذيين (الجيل الثانى) بإجمالي عدد تدريب وتأهيل 120 مديرا تنفيذيا (الجيل الثانى) على الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الأعمال.
  • تخريج ٤ دفعات من البرنامج المصري الألماني لتدريب المديرين المصريين لعام 2022
  • توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أهمها معهد بحوث الإلكترونيات، والجامعة المصرية اليابانية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات، وغيرها.
  • حصر الطاقات التصنيعية في بعض القطاعات الصناعية (الصناعات الهندسية – الصناعات المعدنية – صناعات مواد البناء – الصناعات الكيماوية) لتشبيكها مع مبادرة "حياة كريمة".
  • فوز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالميًا ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني، وكذا فوزه بجائزة دولية جديدة وهي "أفضل مقدمي الحلول الأكثر استدامة في الطاقة الخضراء لعام 2022" والتي تمنحها مجلة "إنترناشيونال فاينانس".
  • إصدار 10 ملفات ترويجية لعدد 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.
  • المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات الدولية المقامة في مصر وتشمل نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، ومشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، واستخدام الطاقة الشمسية في التسخين الحراري أثناء العمليات الصناعية SHIP، ومشروع التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدامين.
  • تولي مهمة تنفيذ جميع تدخلات خطط عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الهادفة لتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وسوهاج.

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التصنيع المحلي تحديث الصناعة مركز تحديث الصناعة أسوان تجفيف الطماطم والخضروات التصنيع الزراعى

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