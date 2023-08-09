تكريم 25 عضوا بالفرق الإسعافية لنجاحهم في إنقاذ حالات طبية شديدة الخطورة

كرم الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف ٢٥ من أفراد الفرق الإسعافية لجهودهم الاستثنائية في إنقاذ عدد من المواطنين كانت حياتهم على المحك جراء تعرضهم لحوادث قاتلة تنوعت بين حالات طعن وسقوط من أماكن مرتفعة وتوقف لعضلة القلب بالإضافة إلى عدة حالات ولادة تمت بمساعدة فرق الهيئة الإسعافية.

هيئة الإسعاف المصرية

إستهل الدكتور عمرو رشيد كلمته بتوجيه الشكر للأطقم الإسعافية المكرمة على ما قدموه من دروس ملهمة في مهام الإسعاف والإنقاذ، مؤكدًا قناعته بأن تلك الجهود تمثل القاطرة التي تقود تلك المؤسسة للأمام، وأن سواعدهم الفتية المخلصة هي التي جعلت لتلك المؤسسة مكانة متميزة بين نظيراتها العربية والافريقية.

Advertisements

وفي سياق حديثه تطرق الدكتور عمرو رشيد لعدد من التحديات التي تواجه العمل الإسعافي والتي جاء في مقدمتها تطلعات الأطقم الإسعافية لمزيد من الترقي المالي والعلمي والدراسي، حيث أوضح سيادته أن التطلعات المالية للفرق الإسعافية ولكافة العاملين بالمنظومة تم رصدها وصياغتها وجاري مناقشتها مع الجهات المعنية بالدولة في الوقت الراهن، والتي أبدت ردود فعل إيجابية وتفهم لتلك التطلعات لقناعتها بقيمة رسالتكم، مؤكدًا أن تلك الخطوات شهدت دعم ومساندة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الذي أكد في أكثر من محفل اعتزازه بكم وبجهودكم.

برنامج الزمالة المصرية للمسعفين

كما أعلن أن الأسابيع القادمة ستشهد الإعلان عن قبول دفعات جديدة للألتحاق ببرنامج الزمالة المصرية للمسعفين، وذلك جنبًا الي جنب مع تدشين البرنامج التدريبي لجمعية القلب الأمريكية بمركز التدريب المعتمد بهيئة الإسعاف المصرية، بالإضافة إلى إيفاد العناصر المتميزة للتدريب بالخارج في إطار التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المانحة، مؤكدًا أن الالتحاق بتلك البرامج التعليمية والدراسية سيتم في إطار من الشفافية ووفق شروط وضوابط الأساس فيها للكفاءة والالتزام.

وفي سياق حديثه تناول الدكتور عمرو ملف صيانة الأسطول الإسعافي، حيث أوضح أن إشكاليات سلاسل الإمداد التي شهدها العالم والتي تفاقمت مؤخرًا قادت إلي وجود بعض النواقص في قطع الغيار، وقد تم بالفعل وضع آلية جديدة بجدول زمني محدد لصيانة أسطولنا الإسعافي وذلك بالتعاون مع وكلاء وشركات الصيانة.

كما تطرق دكتور عمرو لوجود وفرة حالية في المستلزمات الطبية تكفي حاجة الأسطول الإسعافي، كما أكد سيادته أن هناك توجه لتخفيف العبئ عن كاهل الفرق الإسعافية عبر إعتماد منظومة جديدة لتحصيل الرسوم في بعض الخدمات غير الطارئة التي تتيحها الهيئة نظير رسوم رمزية.

وفي ختام حديثه أكد الدكتور عمرو أن ذلك التكريم هو نتاج لجولته بعدد من المحافظات مؤخرًا والتي تم فيها إقرار مبدأ الاثابة والتحفيز لكافة العناصر الإيجابية من الفرق الإسعافية وأن جولاته مستمرة الفترة المقبلة وذلك للوقوف على كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه المنظومة الإسعافية وستمتد للمحافظات الحدودية.

تضمن التكريم إقرار الدكتور عمرو رشيد مكافأة مالية لكافة المكرمين وتأكيده أن تلك المكافأة لا تضاهي جهودهم التي ارتقت لحد البطولة وأنه يأمل في رؤيتهم في تكريمات جديدة وفي قصص نجاح جديدة وأن ذلك سيقابله تقدير وحفاوة أكبر، وحضر التكريم الدكتور إبراهيم علي حسن رئيس قطاع العمليات والتشغيل.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية



