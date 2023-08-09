صندوق الاستثمار الألماني طوق النجاة لبرشلونة قبل انطلاق الدوري الإسباني

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة اقترب من الاتفاق على صفقة اقتصادية جديدة، ستتيح له تسجيل عقود 9 لاعبين، قبل انطلاق الدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل.

ويدور الأمر حول اللاعبين، جافي ورونالد أراوخو وسيرجي روبيرتو وإيناكي بينيا وماركوس ألونسو وعبد الصمد الزلزولي وإلكاي جوندوجان وأوريول روميو وإينيجو مارتينيز.

صندوق الاستثمار الألماني ينقذ برشلونة

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يقترب من حسم صفقة مالية كبرى مع صندوق الاستثمار الألماني، بجانب حصد الأموال من البيع المنتظر لفرانك كيسي وعثمان ديمبلي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات التي أجراها برشلونة مع الصندوق الألماني، ستدخل للنادي الكتالوني 60 مليون يورو.

ونوهت "هذا المبلغ عبارة عن 30 مليون مقابل 8% من أسهم ستوديوهات برشلونة بشركة أورفيوس ميديا، و30 مليون مقابل 8% من أسهم ستوديوهات برشلونة بشركة سوسيس دوت كوم".

ويشعر مسئولو برشلونة بالتفاؤل الشديد، بشأن إمكانية حسم الصفقة قريبا، مما يتيح للبلوجرانا، تسجيل العقود الجديدة للاعبيه قبل مواجهة خيتافي، الأحد المقبل، مما يجنب البارسا، كارثة بداية الموسم الجديد دون خدمات 9 لاعبين.

تصريحات تشافي حول مستقبل أنسو فاتي

أثار تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، جدلا بعد تصريحاته عن مستقبل أنسو فاتي مع البلوجرانا، خلال الفترة المقبلة.

ورافضا تأكيد بقاء اللاعب من عدمه، قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني، والمقرر له يوم الجمعة المقبل 11 أغسطس الحالي.

وشارك فاتي مع برشلونة أمس الثلاثاء، في مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي بكأس خوان جامبر الودية، التي انتهت بفوز البرسا بنتيجة (4-2).

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة، عن مستقبل أنسو فاتي: سنرى حتى 31 أغسطس (موعد غلق باب الانتقالات في أوروبا)، ولا يمكنني قول أي شيء آخر.

وأضاف: نحن نعول على اللعب المالي النظيف، بجانب أن هناك منافسة كبيرة في المقدمة، فهناك فيران توريس ورافينيا.

وقال الصحفي داريو مونتيرو، عقب برنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير: مقربون من أنسو فاتي لم يتفهموا تصريحات تشافي بعد المباراة.. اللاعب يرغب بالاستمرار في برشلونة.

من جانبها، أشارت صحيفة (ElDesmarque) الإسبانية إلى أن فاتي يقترب من الانضمام إلى الدوري السعودي، وأن برشلونة والهلال السعودي قريبان من الوصول لاتفاق حول إتمام الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن الهلال السعودي فضل أنسو على البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، بعدما حاول ضمه مقابل 15 مليون يورو، لكن أتليتكو مدريد طلب الحصول على 20 مليون يورو.

ودخل فاتي، صاحب الـ20 عاما، اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الفترة الأخيرة، على غرار باريس سان جيرمان، الذي كان أبرز المهتمين بضم اللاعب.

ويعد فاتي من أبرز نجوم برشلونة الصاعدين في السنوات الأخيرة، حتى إنه حصل على القميص رقم 10 الذي كان يرتديه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد رحيله عام 2021.