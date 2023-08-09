الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

توريس يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة

توريس يكشف حقيقة
توريس يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة، فيتو

برشلونة، كشف الإسباني فيران توريس، جناح برشلونة، عن مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وارتبط اسم توريس مؤخرا، بالرحيل عن برشلونة، خاصة أن دوره لم يكن مؤثر مع الفريق في الموسم الماضي، بالإضافة للحاجة إلى تخفيض فاتورة الرواتب.

وقال توريس في تصريحات عقب مباراة توتنهام: "الأمر يعتمد علي لأعمل بجدية، وينعكس ذلك على أرض الملعب".

وواصل توريس: "من السهل جدا الانتقاد والتحدث بشكل سلبي، لكن الحقيقة هي أن ما نراه هو نتيجة العمل الشاق، والمدرب هو الذي يقرر من يشارك".

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وأكد: "بالطبع سأتواجد مع برشلونة في الموسم المقبل، أنا مرتبط بعقد مع النادي، وسأبقى هنا ولن أغادر".

وساهم توريس في فوز برشلونة على توتنهام بنتيجة 4-2، مساء الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في نهائي كأس خوان جامبر، حيث سجل الهدف الثاني.

 

وتلقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، ضربة موجعة، خلال مواجهة توتنهام، بكأس خوان جامبر الودية، مساء الثلاثاء.

وتعرض المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو لإصابة عضلية في الدقيقة 29، ولم يستطع استكمال المباراة، وطلب التغيير وذلك قبل أيام من انطلاق الدوري الإسباني.

 

وأشرك تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة سيرجي روبرتو بدلا منه.

 

تشكيل برشلونة أمام توتنهام


لعب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أمام توتنهام بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي، رونالد أروخو، كوندي، إريك جارسيا.

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، روميو.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينها.

 

تشكيل توتنهام ضد برشلونة


فيما أعلن مدرب توتنهام، أنجي بوستيكوجلو التشكيل الأساسي ضد برشلونة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: ريجيلون، داير، سانشيز، بورو.

خط الوسط: بيسوما، لو سيلسو، سكايب.

خط الهجوم: بيريزيتش، ريتشارليسون، سولومون.

 

وتأتي المباراة ضمن استعدادات برشلونة للنسخة الجديدة من الدوري الإسباني، حيث يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل.

أما توتنهام، فسيبدأ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة برينتفورد في اليوم نفسه.

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