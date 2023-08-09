برشلونة: عودة نيمار مجرد أحاديث صحفية

برشلونة، علق ماتيو أليماني مدير إدارة كرة القدم في نادي برشلونة، على الأنباء التي ترددت حول إمكانية عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم البرازيلي نيمار بالعودة إلى البارسا، في ظل اقتراب النجم الفرنسي عثمان ديمبلي من الانتقال لباريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأكد أليماني في تصريح أبرزته صحيفة سبورت أن اسم نيمار ليس مطروحا على الطاولة، مضيفا: "نركز حاليا على ملف المغادرين، أما بقية الأمور مجرد أحاديث صحفية".

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ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان، بعد سداد قيمة الشراط الجزائي في عقده (222 مليون يورو).

وترددت أنباء قوية حول رغبة الهلال السعودي في ضم نيمار هذا الصيف، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب نجوم الساحرة المستديرة.

ويرتبط نيمار، البالغ من العمر 31 عاما، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، لكن ذكرت بعض التقارير الصحفية أنه أبلغ ناديه برغبته في الرحيل.

تصريحات نائب رئيس برشلونة

وكان رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، كشف في وقت سابق حقيقة اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من العودة إلى النادي الكتالوني، بعد إبلاغه ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وأكد نائب رئيس برشلونة في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية ردا على شائعات عودة نيمار: "أقول نفس الشيء الذي قلته في جولة الولايات المتحدة عندما سألتني عن مبابي، لست هنا لنشر الشائعات".

وأضاف رافا يوستي: "برشلونة يبذل قصارى جهده لتسجيل جميع اللاعبين الذين لم يتم تسجيلهم، نحن نعمل حتى يتم تسجيل الجميع قريبًا، ونعمل حتى يتم تسجيلهم بحلول يوم الأحد".

ولم يتمكن برشلونة من تسجيل سيرجي روبرتو ورونالد أروخو وأليخاندرو بالدي وإيناكي بينيا وماركوس ألونسو، والذين تم تجديد عقودهم مؤخرًا، ولا الصفقات الثلاثة الجديدة أوريول روميو وإينيجو مارتينيز وإيلكاي جوندوجان، ولا العائدون من الإعارة، عبد الصمد الزلزلولي، ولينجليه، وديست.

ويفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، بملاقاة خيتافي.