انفجار مصنع للميكانيكا الضوئية في بلدة سيرجيف بوساد الروسية

نقلت وكالة تاس الروسية، عن قوات خدمات الطوارئ، قولها إن انفجارا هز مصنعا للميكانيكا الضوئية في بلدة سيرجيف بوساد اليوم الأربعاء.

انفجار فى موسكو

ويبعد المصنع 50 كيلومترا (30 ميلا) شمال شرق موسكو وأدى الانفجار إلى إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا.

معدات متفجرة

وأضافت أن الانفجار وقع على ما يبدو في مستودع يحتوي على معدات متفجرة.

وقالت تاس إن السلطات تقوم بإخلاء المنشأة.

وعلى جانب آخر أقدمت روما على اتخاذ خطوة عقابية جديدة ضد روسيا وبيلاروس، حيث أوقفت برنامج تأشيرة المستثمر على مواطني روسيا وبيلاروس، حيث تمنح للراغبين في الحصول على تصريح إقامة في Apennines مقابل استثمارات.

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ونشر موقع رسمي إيطالي بيانا يؤكد القرار الصادر بأمر من رئيس اللجنة بتاريخ 14 يوليو الماضي، وفقا للتوصية C (2022) 2028 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

برنامج "التأشيرات الذهبية"

يشار إلى أن برنامج الدولة لمنح ما يسمى بـ"التأشيرات الذهبية" تمنح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.

وبهذا، يمكن للمستثمر الذي قدم مساهمة كبيرة في اقتصاد البلاد، وكذلك أفراد عائلته، الحصول على تصريح إقامة في إيطاليا.

تأشيرة المستثمر

وأشارت وكالة "نوفوستي" وفق بيانات، أن أكثر من 200 شخص استخدم تأشيرة المستثمر لبرنامج إيطاليا أثناء تشغيله، حيث استقبلت "التأشيرات الذهبية" في إيطاليا العام الماضي حوالي 30 مستثمرا من روسيا.

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