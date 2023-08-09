مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، 3 كليات تتصدر الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ، يواصل طلاب الثانوية العامة المقيدون ضمن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، تسجيل رغباتهم على موقع تنسيق الجامعات الحكومية.

وانطلقت المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023 السبت الماضى، وتستمر حتى الخميس القادم بعد قرار وزارة التعليم العالي بمد فترة التقديم للخميس القادم بدلا من الأربعاء، وفقا للحد الأدنى الذى أعلنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وهو 362 درجة فأكثر، أى بنسبة 88.29% بإجمالى عدد طلاب 22304.

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وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، أى بنسبة 83.41% بإجمالى عدد طلاب 15013، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% بإجمالى عدد طلاب 74923، ويبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.

وكانت فيتو قد انفردت في العدد الورقي الأخير بنشر قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بـ مد فترة تسجيل رغبات الطلاب يوما آخر حتى مساء الخميس القادم، وذلك في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والسبب يرجع في ذلك إلى تأخير وصول كافة استمارات الثانوية العامة إلى المدارس، وهناك بعض الطلاب تسلموا الاستمارات بعد انطلاق المرحلة الأولى بـ 48 ساعة.

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تنسيق الجامعات 2023، فيتو



وأشار المصدر إلى أن إعلان نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2023 سيتم مطلع الأسبوع المقبل في مؤتمر صحفى بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، والسيد عطا المشرف العام على تنسيق الجامعات الحكومية، وتشير التوقعات إلى ثبات أعداد الطلاب المقبولين العام القادم بقطاع الكليات الطبية، لاسيما أن الأعداد التي تم قبولها العام الماضى لم تزد عن 22 ألف طالب وطالبة بالكليات الطبية.

كليات الإعلام والإقتصاد والعلوم السياسية تتصدران الشعبة الأدبية

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، وعلى مستوى الشعبة الأدبية، تتصدر كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام القمة، وسيتم حسم أمرهم هذا العام للمرحلة الأولى بنسبة كبيرة خاصة بعد إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام هذا العام.

توقعات تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5%

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، ونظرا لتقارب النتائج بين العام الماضى والحالي في مجاميع الشعب العلمية، أصبح هناك انخفاض طفيف في مؤشرات تنسيق الجامعات بالكليات الطبية عن العام الماضى، وتشير التوقعات طبقا للإحصائيات الأولية إلى أن كليات الطب البشرى ستسجل حدا أدنى 90.9%، وكلية طب الأسنان 90.2%، والعلاج الطبيعى 89.5% والصيدلة 88.7%، وسيتم إتاحة مقاعد أمام طلاب المرحلة الثانية بالشعبة العلمية بكليات الطب البيطرى والعلوم والحاسبات والمعلومات والزراعة.

توقعات تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي كلية الهندسة

وعن شعبة الرياضيات، يوضح المصدر أن كليات الهندسة من الممكن إغلاقها خلال المرحلة الأولى عند 83.9% نظرا لارتفاع أعداد الناجحين في الشعبة هذا العام.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».