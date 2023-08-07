فيتو تكشف في عددها الجديد، كواليس المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات
تكشف فيتو في عددها الجديد كواليس المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، والتي جاءت كالتالي: 90.9 % للطب البشري و88.7 % للصيدلة و83.9 % للهندسة.
اقرأ أيضا:
- عصام كامل يكتب: أنا وعتريس وثروت أباظة.
- خريجو المعاهد الهندسية في مهب الريح بعد إعلان نقابة المهندسين شروط القيد الجديدة.
- نهاية عصر البذخ الحكومي.. قرارات مدبولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية تثير الجدل.
- فيديو الخطيب يثير ضجة في الأهلي.
- أزمة الكهرباء تفضح فشل منظومة الألواح الشمسية.
Advertisements
- خاص من موسكو.. حكاية الروس مع المقاطعة الغربية.. وأسرار علاقتهم بـ«بوتين».
- د. أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته و3 مليارات شخص معرضون لمرض خطير.
- محمد رياض يكشف أسباب تكريم عدد كبير من النجوم بالمهرجان القومي للمسرح.