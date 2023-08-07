الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، كواليس المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد كواليس المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، والتي جاءت كالتالي: 90.9 % للطب البشري و88.7 % للصيدلة و83.9 % للهندسة. 

 

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فيتو تنسيق الجامعات المرحلة الاولي لتنسيق الجامعات عصام كامل جريدة فيتو بوابة فيتو

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