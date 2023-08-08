تنسيق الجامعات 2023، 82 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق.. والتعليم العالي تقرر مد المرحلة الأولى.. وإعلان النتيجة الأسبوع المقبل

تنسيق الجامعات 2023، يواصل طلاب الثانوية العامة 2023، تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2023، في المرحلة الأولى المقرر أن ننتهي الخميس المقبل، بعد إعلان وزارة التعليم العالي في بيان اليوم بمد تسجيل الرغبات حتى بعد غد الخميس بدلا من الأربعاء.

تنسيق الجامعات 2023، قرر أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس القادم الموافق 10 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

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تنسيق الجامعات 2023

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

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وصرح عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.



وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

تنسيق الجامعات 2023، فيتو

أخبار التنسيق 2023

وأعلن أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 82 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.



وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.



وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



وأكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الجامعات 2023 ، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي أن مكتب التنسيق من المتوقع أن يعلن عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر من وزارة التعليم العالي، أنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023 بحوالي 48 ساعة سيتم عقد مؤتمر من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدنى للمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة في نفس الوقت.

وتتيح فيتو لينك الدخول إلى موقع تنسيق الكليات 2023 من هنا

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وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني جاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد ترتيب اختيارات الطلاب للتسجيل علي موقع تنسيق الجامعات 2023، حيث يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموح لشعبته أو بالجامعات، وسيقوم الموقع في جميع الحالات بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء خصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو أعلى باستخدام الأسهم الجانبية حتى إلغاء الرغبة بالضغط على علامة خطأ.

الحد الأدنى تنسيق الجامعات 2023

تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وتنطلق أعمال تنسيق الكليات المرحلة الأولى للعام الجامعي 2023 بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15013، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 74923، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 112240 طالبًا.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».