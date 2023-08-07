الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التعليم العالي: تسجيل 42 ألف طالب في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

Advertisements

استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حسابهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها  الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق،و كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads)
 

تنسيق الكليات، تنسيق كلية الهندسة 2023 بالنسبة المئوية

تنسيق الكليات 2023، طلاب الثانوية: تسجيل الرغبات أسهل وأفضل من البيت (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تنسيق الجامعات التنسيق الالكتروني الجامعات الحكومية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أيمن عاشور وزير التعليم العالي معامل الحاسب الآلي مكتب التنسيق موقع التنسيق الإلكتروني وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

التجنيد تنظم احتفالية لعدد من ذوى الهمم بالتعاون مع محافظة الغربية خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية

القوات المسلحة تشارك وزارة الخارجية فى احتفالية اليوبيل الماسى لعمليات حفظ السلام

التعليم العالي: المجلس الأعلى للجامعات يطلق دليل الطالب لاختبارات القدرات

المتحدث العسكري: إحالة مرتكب جريمة مدينتي للمحكمة العسكرية للجنايات

مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 7 آلاف حالة مرضية للفحص والعلاج خلال إجازة عيد الأضحى

10 سنوات على ثورة 30 يونيو، منظومة التعليم العالي تشهد تطورًا غير مسبوق في عهد السيسى

مجلة جامعة القاهرة للبحوث تتصدر الدوريات المصرية والأفريقية في تصنيف كلاريفيت العالمي

طوارئ بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أبرزها الحقوق والهندسة والصيدلة، مقترح برلماني بغلق باب القبول في 6 كليات

الاتفاق السعودي يزاحم اتحاد جدة بعرض ضخم لضم محمد صلاح

نقابة القراء تعلق على واقعة إلقاء نقطة على قارئ شهير

5 صور ترصد استقبال الرئيس السيسي لسلطان طائفة البهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

من المستفيد من حريق وزارة الأوقاف؟.. سؤال برلماني للحكومة واتهام بوجود شبهات مصالح.. ومطالب بمحاسبة مختار جمعة جنائيا وسياسيا

آليات جديدة لتنظيم وجود اللاجئين بمصر، تعرف على التفاصيل

Advertisements

منوعات

المزيد

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

مؤسس تيتان الغارقة يخطط لإرسال 1000 شخص في رحلة لقلب الجحيم

مارك زوكربيرج يحدد موعد القتال مع إيلون ماسك

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 7-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أسعار الذهب اليوم الاثنين بالأسواق 7-8-2023، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الفئات الأكثر عرضة لآلام الظهر وهذه أهم الأسباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والتخلص من الأزمات

ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلة المسجد النبوي الشريف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية