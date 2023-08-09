الدواء فيه سم قاتل، هل Cold out لعلاج البرد موجود في مصر بعد تحذير الصحة العالمية

كشف الدكتور علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية أن الدواء الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية بأنه دواء سام Cold out ويحتوى على مواد ملوثة يتكون من مواد فعالة: "بارسيتامول والكلورفينيرامين" غير متوفر في مصر بالاسم التجاري.

وأوضح أن تلك المواد تدخل في أدوية كثيرة متوفرة في مصر ولا غنى عنها لأنها تستخدم في أدوية علاج البرد والسعال حيث تستخدم مادة البارسيتامول كمسكن للألم ومادة الكلورفينيرامين كمضاد للحساسية.

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عندما تختفي الرقابة تظهر الأدوية المغشوشة

أضاف لـ "فيتو" أن تلك الأدوية موجودة في كل بيت لأنها تعالج نزلات البرد والسعال والصداع، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في وجود دواء سام غياب الرقابة، لافتًا إلى أنه عندما تختفي الرقابة تظهر الأدوية المغشوشة أو سوء تصنيع أو تصنيع أدوية تحت بئر السلم.

وتابع حديثه بأن التلوث الذي حدث في الدواء المتوفر في العراق في الإضافات وليس المادة الفعالة للمستحضر، موضحًا أنه ذلك المستحضر بالاسم التجاري غير متوفر في مصر لأن تلك الشركة الهندية لا تورد أي أدوية لمصر.

وأكد مدير مركز الدراسات الدوائية أن صناعة الدواء في مصر تخضع للرقابة الصارمة.

جدير بالذكر انه أصدرت منظمة الصحة العالمية في بيان، تحذير بشأن تشغيلة من شراب COLD OUT الذي يحتوي علي المواد الفعالة “الباراسيتامول وماليات الكلورفينيرامين” الملوّثة كُشف عن تداولها في العراق.

لعلاج أعراض نزلات البرد

وأضافت المنظمة: "تُستخدم الأدوية المركبة من البارسيتامول وماليات الكلورفينيرامين، لعلاج أعراض نزلات البرد الشائعة وأعراض الحساسية والتخفيف من هذه الأعراض".

وأكدت أنه تم الحصول على عينة من شراب COLD OUT في العراق وأُخضعته للتحليل المختبري، ونتج عن التحليل احتواء العينة على مقادير غير مقبولة من مادة جليكول ثنائي الإيثيلين (0.25%) ومادة جليكول الإيثيلين (2.1%) الملوِّثتين، ولا ينبغي أن يزيد الحد المأمون المقبول من مادتي جليكول الإيثيلين وجليكول ثنائي الإيثيلين عن نسبة 0.10٪.

والشركة المصنِّعة للتشغيلة الدوائية، هي شركة هندية وحتى الآن، لم تقدم الشركة المصنعة والشركة المسوقة المعلن عنهما إلى المنظمة ضمانات بشأن أمان هذا المنتج وجودته.

وقد يكون المنتج المشار إليه في هذا التنبيه حاصلًا على تصاريح تسويقه في بلدان أو أقاليم أخرى، ولا يُستبعد أن يكون قد وُزع أيضًا في بلدان أخرى عبر أسواق غير نظامية.