الصحة العالمية تحذر دولة عربية: دواء السعال بالأسواق ملوث

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرا شديد اللهجة إلى السلطات العراقية بسبب وجود دفعة ملوثة من دواء شرب، لمكافحة السعال، عثرت عليها في العراق، ومن تصنيع إحدى الشركات الهندية.

الصحة العالمية تحذر العراق

وبحسب صحيفة ناس العراقية؛ فقد أشارت الصحة العالمية الي أن الشركة المصنعة لهذا الدواء وشركة التسويق له لم تقدما ضمانات للمنظمة بخصوص سلامة المنتج وجودته.



كما بينت المنظمة أن دفعة دواء الشرب الذي يُباع باسم "كولد أوت"، وجدت في موقع بالعراق، وتم إرسالها إلى المختبر لتحليلها.

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المنتجات الطبية

أردفت المنظمة في تحذيرها من المنتجات الطبية، أن الدفعة من تصنيع "فورتس لابوريتريز إنديا" لصالح "دابي لايف فارما"، وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين، والإيثيلين جلايكول، بنسب أعلى من الحد المسموح.



كما نبهت المنظمة أن الدفعة بها 0.25% من الجلايكول ثنائي الإيثيلين، و2.1% من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10% لكلا المركبين.

أدوية السعال الملوثة

يُعد تنويه منظمة الصحة العالمية أحدث تحذير منذ شهور يتعلق بأدوية السعال الملوثة التي تباع في الخارج، ولا تزال خمسة عقاقير هندية أخرى تخضع للفحص.



ومن المثير للقلق أن دواء "كولد أوت" يندرج ضمن مجموعة كبيرة من أدوية الشرب التي يستعملها الأطفال في جميع أنحاء العالم، وقد تبيَّن أنها تحتوي على مواد سامة من هذا النوع، بحسب ما نقلت وكالة Bloomberg الأميركية التي قالت إنها أشرفت على الاختبار.

السلطات الهندية

جدير بالذكر ان أدوية شرب مكافحة السعال مصنعة في الهند، قد ارتبطت بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلًا في جامبيا وأوزبكستان، العام الماضي، وتوصلت السلطات الهندية أيضًا لوجود مخالفات لدى شركة "ريمان لابس"، التي ارتبط شراب السعال الذي تنتجه بوفاة أطفال في الكاميرون.

