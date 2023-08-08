الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الصحة العالمية تحذر دولة عربية: دواء السعال بالأسواق ملوث

منظمة الصحة العالمية،
منظمة الصحة العالمية، فيتو

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرا شديد اللهجة إلى السلطات العراقية بسبب وجود دفعة ملوثة من دواء شرب، لمكافحة السعال، عثرت عليها في العراق، ومن تصنيع إحدى الشركات الهندية.

الصحة العالمية تحذر العراق 

وبحسب صحيفة ناس العراقية؛ فقد أشارت الصحة العالمية الي أن الشركة المصنعة لهذا الدواء وشركة التسويق له لم تقدما ضمانات للمنظمة بخصوص سلامة المنتج وجودته.

كما بينت المنظمة أن دفعة دواء الشرب الذي يُباع باسم "كولد أوت"، وجدت في موقع بالعراق، وتم إرسالها إلى المختبر لتحليلها.

Advertisements

المنتجات الطبية

أردفت المنظمة في تحذيرها من المنتجات الطبية، أن الدفعة من تصنيع "فورتس لابوريتريز إنديا" لصالح "دابي لايف فارما"، وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين، والإيثيلين جلايكول، بنسب أعلى من الحد المسموح.


كما نبهت المنظمة أن الدفعة بها 0.25% من الجلايكول ثنائي الإيثيلين، و2.1% من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10% لكلا المركبين.

أدوية السعال الملوثة

يُعد تنويه منظمة الصحة العالمية أحدث تحذير منذ شهور يتعلق بأدوية السعال الملوثة التي تباع في الخارج، ولا تزال خمسة عقاقير هندية أخرى تخضع للفحص.
 

ومن المثير للقلق أن دواء "كولد أوت" يندرج ضمن مجموعة كبيرة من أدوية الشرب التي يستعملها الأطفال في جميع أنحاء العالم، وقد تبيَّن أنها تحتوي على مواد سامة من هذا النوع، بحسب ما نقلت وكالة Bloomberg الأميركية التي قالت إنها أشرفت على الاختبار.

السلطات الهندية

جدير بالذكر ان أدوية شرب مكافحة السعال مصنعة في الهند، قد ارتبطت بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلًا في جامبيا وأوزبكستان، العام الماضي، وتوصلت السلطات الهندية أيضًا لوجود مخالفات لدى شركة "ريمان لابس"، التي ارتبط شراب السعال الذي تنتجه بوفاة أطفال في الكاميرون.
 

الصحة العالمية: سرطان الرئة سبب رئيسي للوفيات.. والكشف المبكر يحقق نسب شفاء مرتفعة

توصيات خاصة من الصحة العالمية لـ أصحاب العمل بشأن الأمهات المرضعات " انفوجراف"

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العراق دواء ملوث دواء السعال

مواد متعلقة

ثمن محاولة احتلال الكويت، قصة حصار العراق وتدميره اقتصاديا وسياسيا

رئيس حكومة العراق يأمر بالتحقيق في واقعة دب الطائرة

مؤمن سليمان يقود القوة الجوية للفوز بكأس العراق على حساب أربيل

تظاهرات لمسحيي العراق في الموصل لإيقاف محاولات التغيير الديمغرافي

الأكثر قراءة

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

مذبحة كفر غطاطى بالهرم، المتهم ذبح زوجته وبناته أثناء نومهم

تنسيق الجامعات 2023، الدليل الكامل في التوزيع الجغرافي والكليات المستثناة من هذا التوزيع

موقف كهربا من المشاركة مع الأهلى بعد قرار الفيفا (فيديو)

أخبار مصر: عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، مرتضى ينقلب على شيكابالا وهذا خليفته لرئاسة الزمالك، جريمة أسرية تهز الهرم

متحدث الموسيقيين لـ"فيتو": النقابة ستقف وراء آمال ماهر ونسعي لمعرفة نوع المرض الذي تعاني منه

تنسيق الجامعات 2023، مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى الخميس القادم

صحيفة ميرور عن انتقال صلاح إلى السعودية: احتفظ بأموالك صلاح غير مهتم

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور علامة استفهام مخيفة في الفضاء، والنشطاء: رسالة من أهل السماء

إحياء موضة الفيسكيني في الصين بسبب الحر الشديد (صور)

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة شهر أغسطس (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: "بيت الطاعة" سجن مهين للزوجة لا وجود له فى الإسلام

تفسير رؤية امرأة تلد في المنام وعلاقته بتغير الأوضاع وتعدد مصادر الرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية