الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

6 أعراض لمتحور "إيريس" أحدث سلالات فيروس كورونا

فيروس كورونا،فيتو
فيروس كورونا،فيتو

متحور إيريس، Eris أحدث متحورات فيروس كورونا، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا إلا أنه مازال يمثل خطورة ومازال يتعرض لمتحورات مختلفة يمكن أن تزيد من شدة الإصابة بالمرض.

 

السلالة الجديدة من فيروس كورونا  "إيريس "

ووفقا لمركز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC فإن السلالة الجديدة من فيروس كورونا  "إيريس " تحمل نفس تركيب الفيروس إلا أنها تحتوي على طفرة إضافية، ولا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن سلالة إيريس  EG.5  معدية أكثر من المتحورات السابقة لفيروس كورونا.

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وفترة الحضانة للمرض هي عدد الأيام بين وقت الإصابة والوقت الذي قد تظهر فيه الأعراض وتتمثل أهمية فترة حضانة المرض لتحديد المدة التي يحتاجها الأشخاص للابتعاد عن الآخرين أثناء الإصابة باي مرض وتختلف من حالة لأخرى.

 

متحور ايريس 

 

متحور إيريس يشبه سلالة متحور أوميكرون

وصنفت منظمة الصحة العالمية متحور ايريس بأنه متحور يستدعى وضعه تحت المراقبة والدراسة لبحث مدى خطورته ومدى تسببه في الإصابة بالعدوى ومدة حضانة المرض وأيضا إذا كان له أعراض مختلفة عن متحورات فيروس كورونا.

ومتحور إيريس يشبه سلالة متحور أوميكرون وتشمل أهم أعراضه: 
١- الصداع 
٢- سيلان الأنف 
٣-ارتفاع في درجة الحرارة
٤-الغثيان 
٥- احتقان والتهاب الحلق 
٦-سعال جاف.

 

فيروس كورونا 

و وفقا لمركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC زادت حالات دخول المستشفيات بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا COVID-19 في موسم الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية.

إيريس.. متحور جديد من كورونا ينتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا (فيديوجراف)

الصحة العالمية: نصف دول العالم لم تبلغ عن أي إصابة بـ كورونا منذ شهر

ووجهت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح للحماية من فيروس كورونا ومتحوراته مهما كانت شدة خطورتها ومنها:

١-الحرص على نظافة الأيدي من خلال الغسيل والتطهير المستمر للأيدي.

٢-ارتداء الكمامة  .
٣-تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

٤- التطهير المستمر للأسطح.

٥- الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين البشر.

٦- عدم التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.

٧- تناول تطعيمات فيروس كورونا في المواعيد المحددة لها.

٨- تقوية الجهاز المناعى للجسم وتناول غذاء صحي. 


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