الداخلية تضبط 995037 عبوة سجائر مخبأة لرفع سعرها
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكثفة للتصدى لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر لرفع سعرها.
وأسفرت جهودها خلال شهر يوليو الماضى عن ضبط (3465) قضية سجائر بإجمالى مضبوطات (995037 عبوة سجائر).
ياتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
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