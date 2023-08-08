الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

الداخلية تضبط 995037 عبوة سجائر مخبأة لرفع سعرها

سجائر المضبوطات،
سجائر المضبوطات، فيتو

 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكثفة للتصدى لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر لرفع سعرها.

إحباط تهريب سجائر حشيش في مطار الغردقة

مصادرة 650 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية


وأسفرت جهودها خلال شهر يوليو الماضى عن ضبط (3465) قضية سجائر بإجمالى مضبوطات (995037 عبوة سجائر).

ياتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

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