إحباط تهريب سجائر حشيش في مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسه عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى مدير الإدارة، من ضبط محاوله تهريب عدد من السجائر المحشوه بنبات الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت بألمانيا اشتبه احمد الاسمر مأمور اللجنه الجمركيه فى راكب ألمانى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

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جمارك مطار الغردقة الدولي

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة شنوده كندس وعبد المجيد النجار مأموري الجمرك، تلاحظ وجود كثافات وعدد من السجائر بين طيات الملابس.

وبالعرض على مهند سامى المشرف على صاله الوصول الدولى، قام بتكليف محمد عبد الحليم مأمور الجمرك، بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ١٢ سيجارة ملفوفة ومحشوة بنبات الحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات بين طيات الملابس.

تهريب سجائر بها مواد مخدرة

وقام بالجرد والتحريز أحمد احمد الأسمر وعلى أبو الحسن مأموري الجمرك، وذلك بحضور هانى عبد الحافظ من الأمن الجمركى، وعصام عباس مدير الإدارة.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط رقم ٢٥ لسنه ٢٠٢٣ وإحاله الراكب للنيابه بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.