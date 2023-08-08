الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

مذبحة كفر غطاطى بالهرم، حبس المتهم بقتل زوجته والتعدي على بناته

حبس المتهم بمذبحة
حبس المتهم بمذبحة الهرم، فيتو

مذبحة كفر غطاطى بالهرم، أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل زوجته ونجلته والتعدي علي بناته ال٤ بسلاح أبيض ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

 وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة فى واقعة المذبحة الأسرية بمنطقة كفر غطاطى بالهرم، حيث تبين أن المتهم نفذ جريمته أثناء نوم المجني عليهم وقام بذبحهم.

 

وأضافت، أن المتهم نفذ جريمته بعد تعاطيه المخدرات وقام بذبحهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحقيقاتها فى واقعة المذبحة الأسرية بمنطقة كفر غطاطى بالهرم لكشف ملابسات وظروف الجريمة المروعة.

 

ضحايا مذبحة كفر غطاطى بالهرم

وضمت قائمة الضحايا: الزوجة المقتولة تدعى رانيا حسن محمد  32 سنة، وتم نحرها بسكين.

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وذبح بناته كلا من منة عبد المولى بكرى، 15 سنة وشقيقاتها ملك 16 سنة، وجنا 9 سنوات، ومى 8 سنوات وسجدة 5 سنوات جميعهم مصابات بجروح ذبحية، وتم نقل الفتيات الخمسة فى حالة حرجة لمستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتوفيت إحداهن  فيما مازالت الباقى فى العناية المشددة.

 

وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث لسؤال شهود العيان وجيران الأسرة وفحص كاميرات المراقبة بالاضافة إلى التحقيق مع المتهم لبيان الملابسات.

كما أخطرت النيابة العامة بالواقعة التى انتقلت لمناظرة الجثامين والاستعلام عن حالة المصابين فى الواقعة  وطلب تحريات المباحث.

 

مذبحة كفر غطاطى بالهرم

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع جريمة قتل داخل منزل بكفر غطاطى بالهرم، وعلى الفور انتقلت انتقلت الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

 

وبالفحص تبين قيام عامل بقتل زوجته وذبح بناته وألقى القبض على الأب، وتم تحرير المحضر اللازم ونقلت سيارات الإسعاف جميع أفراد الأسرة إلى المستشفى.

 

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