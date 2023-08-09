حامض الفوسفوريك، وحش التصدير القادم لمصر.. ينتشر في أسواق 12 دولة.. مشروعات قومية جديدة تعزز العائد الضخم للبلاد من الخام الذهبي

مصر بلد الخير والجواهر، هذا ما تؤكده الطبيعة دائمًا، من حين لآخر تظهر خيرات إلهية تكشف عن كنوز لا تقدر بثمن، كما هو الحال مع مشروع أبو طرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك يعد من المشروعات القومية التى توليها الوزارة اهتماما كبيرًا، لما له من مردود إيجابى فى تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات، ويعد استكمالا لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات فى المحافظات النامية مثل محافظة الوادى الجديد.

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حامض الفوسفوريك بالوادى الجديد

يساهم مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادى الجديد فى تحقيق تنمية مستدامة غير مسبوقة للمحافظة بصفة خاصة، ولمصر بصفة عامة، وكذا تلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج وتقليل فاتورة استيراده، وتوفير الآلاف من فرص العمل، ولا سيما بعد أن نجحت وزارة البترول فى تحقيق كشف تعدينى جديد بمحافظة الوادى الجديد، لإنتاج خام الفوسفات فى مناطق بين مركزى الخارجة وبلاط وتحديدا منطقة "قلوع الصبايا".

الكشف التعدينى فى منطقة "قلوع الصبايا" و"الزيات"، بالوادى الجديد، أصبح يشكل طفرة نوعية ونقلة هائلة فى مجال إنتاج خام الفوسفات، ليأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الأبحاث الخاصة بالكشف عن الثروات المعدنية بربوع مصر، وتنفيذًا لتكليفات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتحقيق أعلى معدلات استفادة من ثروت الخامات التعدينية لدعم الاقتصاد الوطنى للبلاد.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك يعد من المشروعات القومية التى توليها الوزارة اهتماما كبيرًا، لما له من مردود إيجابى فى تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات، ويعد استكمالا لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات فى المحافظات النامية مثل محافظة الوادى الجديد.

وأكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر والعضو المنتدب، أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك التجارى بأبوطرطور بالوادى الجديد هو أكبر مجمع صناعى فى مصر لإنتاج حامض الفوسفوريك؛ حيث يعتمد الإنتاج على استخدام خام فوسفات أبو طرطور، وتعظيم قيمته المضافة بدلًا من تصديره كمادة خام، كما يسهم المشروع فى التنمية الشاملة لمحافظة الوادى الجديد، حيث سيوفر المشروع أكثر من ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأعلن رئيس شركة فوسفات مصر، أن شركة الفوسفات جاهزة تمامًا لإقامة مصنع حامض الفوسفوريك والأسمدة من خلال القيام بدورها فى تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات.

أشار رئيس الشركة، بأن الشركة نجحت برعاية وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير المادة الخام اللازمة لتشغيل مصنع حامض الفوسفوريك، وهو ما تم بالفعل من خلال تجهيز وإعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع شركة فرنسية متخصصة بمنطقة "الزيات" فى محافظة الوادى الجديد والتى تم تقديرها بـ58 مليون طن من الخام كافية لتشغيل المصنع لمدة 25 عاما متواصلة.

وأضاف أن الشركة جاهزة تماما لإقامة المصنع عقب الانتهاء مباشرة من توفير التمويل المادى اللازم لأعمال التشييد والتجهيزات الخاصة بالمصنع، وذلك بعد إنهاء كافة كل العقود الرئيسية للمشروع وإعداد الموقف العام ومتطلبات التمويل من الدراسات الهندسية والدراسة التسويقية وكافة الأعمال المرتبطة بالمشروع.

وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المشروعات يزيد من الفرص الاستثمارية فى نطاق المحافظات وينمى مواردها ويحسن مستوى المعيشة بها، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وأضاف أن المشروع يعتبر باكورة المشروعات بمنطقة أبو طرطور، التى تتمتع بإمكانات هائلة سوف تسمح بإقامة أكثر من وحدة إنتاجية ومشروعات تكميلية.

يعد مشروع حامض الفوسفوريك والأسمدة شريان حياة جديد لمحافظة الوادى الجديد، حيث سيسهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة خلال فترة الإنشاء أو خلال فترة التصنيع مما سيؤدى إلى التنمية الشاملة.

تصدير الفوسفات المصرى

كانت الدولة المصرية نجحت فى تصدير الفوسفات المصرى لأسواق 12 دولة أجنبية من خلال خام الفوسفات الذى تنتجه شركة فوسفات مصر التابعة للوزارة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المهندس محمد عبد العظيم محمد، رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، نجاح فوسفات مصر المسئولة عن إنتاج الفوسفات من الوادى الجديد وأسوان فى فتح أسواق جديدة بدول لم يسبق للفوسفات المصرى التواجد فيها فى ظل منافسة عالمية مع دول عربية شهيرة بتصدير الخام.

وأوضح أن فوسفات مصر غزا أسواق دول: (أستراليا – فرنسا – بولندا – إيطاليا – تركيا – لبنان – رومانيا – تركيا – إسبانيا – ماليزيا – الهند – البرازيل – وإندونيسيا)، فيما تتصدر دولتا البرازيل وإندونيسيا أعلى الأسواق التى تشترى خام فوسفات مصر.

وأضاف أن خام فوسفات مصر على مدار خطة الشركة البيعية لعام 2022 وحقق نجاحات كبيرة فى فتح أسواق تصديرية جديدة بما يحقق عوائد دولارية للاقتصاد الوطنى، حيث بلغت الإيرادات الدولارية على مدار العام الماضى 97 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار عن العام السابق.

من جانبه قال طارق إمام سلامة، نائب رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن فوسفات مصر حقق نسبة 28% من إجمالى الإنتاج للسوق المحلى، بينما صدر 72% للأسواق العالمية، إذ يتصدر خام الفوسفات أعلى صادرات مصر بنسبة 60% طبقا لإحصائيات 2022.

ولفت إلى أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك سيقام على مساحة 856 فدانا بطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا، ويبعد 50 كم غرب مدينة الخارجة و5 كم جنوب منجم فوسفات أبو طرطور، ويتكلف نحو 20 مليار جنيه، ومن خلاله سيتم إحياء خط السكة الحديدية بين المنجم وميناء سفاجا بطول 685 كم.

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