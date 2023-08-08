الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الصحة يلتقي رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة لدعم خطة الوزارة للميكنة

وزير الصحة يلتقي
وزير الصحة يلتقي رئيس مجمع الإصدارات الذكية،فيتو

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اللواء أحمد عبدالسلام، رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل التعاون والاستفادة بالإمكانات الهائلة للمجمع، بما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها المجمع.

إصدار وتأمين كافة المخرجات والوثائق الثبوتية 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول إصدار وتأمين كافة المخرجات والوثائق الثبوتية الخاصة بالوزارة من خلال المجمع، بما يضمن تحقيق المأمونية والسرية للبيانات، فضلًا عن تحقيق أعلى درجة من الشفافية بين المواطن والحكومة من خلال تلك الوثائق المؤمنة، مشيرًا إلى توجيه الوزير القيادات المعنية بالوزارة خلال الاجتماع بالبدء في وضع آليات وأسس عمل للتعاون مع المجمع وإصدار التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة للفرق الطبية من العاملين بالقطاع الصحي، فضلًا عن استخراج قرارات التكليف للأطباء، واستخراج الشهادات الخاصة بتطعيمات الأطفال.

Advertisements

استخراج البطاقات التعريفية المميكنة والمؤمنة لكافة العاملين

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول المناقشة حول تطوير منظومة الوزارة للمراقبة على مقدمي الأغذية، من خلال وضع آلية عمل متكاملة لاصدار تراخيص العاملين بمجال الأغذية، وذلك بعد تطبيق الكشف الفعلي عليهم من قبل وزارة الصحة متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة والتأكد من خلوهم من الأمراض، كما شدد على تطوير آلية المراقبة على العاملين، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه المعنيين من الوزارة خلال الاجتماع بسرعة البدء في التعاون مع المجمع لاستخراج البطاقات التعريفية المميكنة والمؤمنة لكافة العاملين في المنشآت الصحية من الفرق الطبية ووضع التصميم الخاص بها، مؤكدًا أن المجمع يعد صرحًا متكاملًا يتمكن من إحكام السيطرة الأمنية على إصدار الأوراق ومنع تزويرها، فضلًا عن تقديم حلولًا تكنولوجية متكاملة لكافة قطاعات الدولة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه عقب الاجتماع تفقد الوزير كافة أقسام المجمع والذي يقع على مساحة 570 ألف متر مربع، حيث تفقد المصنع الخاص بانتاج الورق المؤمن والمميكن وبطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت، واستمع الوزير لشرح مفصل حول مراحل العمل والتحضير الخاصة بالورق وصولًا إلى خروج الشهادات والمستندات في صورتها الأخيرة، كما تفقد الوزير المركز التكنولوجي لصناعة الهولوجرام " ثنائى وثلاثى ورباعى الأبعاد"، موضحًا أن الوزير استمع إلى لشرح مفصل حول آليات ومراحل تأمين الوثائق، والتي تتضمن انتاج الورق والتصميم والعلامات المائية والطباعة ووضع الأحبار المؤمنة.

الصحة العالمية تحذر دولة عربية: دواء السعال بالأسواق ملوث

تعاون بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الملابس لتقديم خدمات العيادات المتنقلة المجانية

ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبدالسلام، أن المجمع يعد هو الأول في مصر وافريقيا والشرق الأوسط الذي يصمم ويمنح العلامة المائية للورق والبنكنوت، وثاني أكبر مجمع على مستوى العالم في تصنيع الورق، حيث يتم إنتاج 12 ألف طن ورق سنويًا، مؤكدًا الاستعداد الكامل مع الوزارة لتحقيق كافة سبل التعاون، ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المركز التكنولوجي المجالس الطبية المتخصصة مصر 2030 وزارة الصحة والسكان لتحول الرقمى

مواد متعلقة

الصحة العالمية تحذر دولة عربية: دواء السعال بالأسواق ملوث

تعاون بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الملابس لتقديم خدمات العيادات المتنقلة المجانية

الصحة: تقديم 166 ألفا و382 خدمة في كافة التخصصات الطبية والعلاجية

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق الجامعات 2023، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5%

نجم الزمالك منتقدا مرتضى منصور: شيكا خط أحمر

بعد واقعة "العروسة طلعت راجل"، عالم أزهري يوضح حكم إخفاء العيوب الخلقية في فترة الخطوبة

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي بعد غلق باب القيد الأولي للدوري

وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة عرض المليار دولار للانتقال إلى الدوري السعودي

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

دياموند يتعاقد مع لاعب الأهلي ومنتخب الشباب السابق

Advertisements

منوعات

المزيد

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

الشيخ الشعراوي من ضيوفه، عم محمد يوزع طعاما على الغلابة منذ 45 عامًا (صور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج الثور والجوزاء والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

محاولة اغتيال زيلينسكي.. جهاز الأمن الأوكراني يكشف الكواليس وسيدة روسية كلمة السر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصحاب القراءات العشر وحكاياتهم مع القرآن الكريم

بعد واقعة "العروسة طلعت راجل"، عالم أزهري يوضح حكم إخفاء العيوب الخلقية في فترة الخطوبة

تلاوة رائعة للشيخ إبراهيم الفشني من سورة الحجرات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية