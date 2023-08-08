الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

جهود كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنتشر بالمحافظات (صور)

التحالف الوطنى.فيتو
التحالف الوطنى.فيتو

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية، أحد كيانات التحالف قافلة طبية لأهالي الفرافرة وأبو نصة  وأبو الهول والكفاح بمحافظة الوادي الجديد، تضم العديد من التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي المحافظة. 


كما نظمت مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني زيارة لمركز "أبو بكر الصديق" لعلاج الفشل الكلوي بصفط اللبن ودار "نداء عمري" لاستضافة المسنين بفيصل، لتقديم أكثر من  300 وجبة غذائية تم تجهيزها خصيصًا وتحت إشراف الأطباء المعالجين لمرضى الفشل الكلوي.  

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وفي محافظة الدقهلية قامت جمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة بتنظيم معرض خيري لتوزيع أكثر من 10 آلاف قطعة ملابس وأحذية بالمجان علي الفئات الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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