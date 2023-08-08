الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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بعد تقدم 700 طالب لتسجيل رغباتهم، استمرار الإقبال على مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة (فيديو)

اقبال علي مكاتب التنسيق،فيتو
اقبال علي مكاتب التنسيق،فيتو

تستقبل  جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي  طلاب تنسيق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، في المرحلة الأولى للتنسيق.

اقبال علي مكاتب التنسيق، فيتو
اقبال الطلاب علي التنسيق، فيتو

 

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان "بعد تقدم 700 طالب لتسجيل رغباتهم.. استمرار الاقبال على مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة

 

وكشف الدكتور وليد طنطاوي المسئول عن مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة، عن استقبال 150 طالبا في اليوم الأول والثاني 300 والثالث 300 ولا يزال الاستقبال مستمرا للطلاب والطالبات.

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مكاتب التنسيق بجامعة المنصورة، فيتو


وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أنه تم عمل لجان للاستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب، وتخصيص لجنة من العاملين بمكتب التنسيق والذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة للتعريف بها وتخصصاتها والرسوم الدراسية الخاصة بها، واستخدام معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب، وتم عمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعًا للازدحام والتكدس، وتم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.

مكاتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة، قيتو
إقبال الطلاب علي التنسيق، فيتو


 وأشار  الدكتور محمد عطية البيومى إلى أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم وتجهيز عدد (5) معامل حاسب آلى لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر كالتالى: 

الدكتور وليد طنطاوي مسئول التنسيق بالجامعة، فيتو


مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، 3 معامل بكلية التربية، مدرج (4) مبنى ( أ ) التعليمي بكلية الصيدلة. 

اقبال الطلاب علي التنسيق، فيتو


وقد انطلقت، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والخاصة، حيث تستمر تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.

 

اقبال الطلاب علي التنسيق، فيتو


وأشار الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام إدارة شئون الطلاب بجامعة المنصورة  والمشرف على مكتب التنسيق ان  الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر. 

استقبال الطلاب، فيتو


وأوضح  الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
• الدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني  
 إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
إدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

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