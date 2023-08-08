الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

باريس سان جيرمان يسعى لخطف نجم جديد من برشلونة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

يسعى نادي باريس سان جيرمان، للحصول على خدمات نجم آخر من صفوف برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبات باريس سان جيرمان على أعتاب ضم عثمان ديمبلي من برشلونة، بعدما قدم اللاعب، طلبًا للرحيل عن النادي الكتالوني، ويتبقى فقط دفع 50 مليون يورو لحسم الصفقة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن عثمان ديمبلي ليس اللاعب الوحيد الذي طارده باريس سان جيرمان من صفوف برشلونة، لكن سان جيرمان حاول التوقيع بالفعل مع جافي هذا الصيف.

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وأشارت إلى أن باريس سأل برشلونة حول إمكانية بيع جافي، عبر وسيط موثوق، لكن الفريق الكتالوني رد بأنه لا يفكر في هذا الأمر مطلقا.

وأوضحت أن لويس إنريكي مدرب باريس، مغرم بأسلوب لعب جافي، كما أن وكيل اللاعب صديق مقرب من المدير الفني لسان جيرمان.

الهلال السعودي يرفع عرضه لضم نجم باريس سان جيرمان

يسعى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، الاستفادة من إغراءات الدوري السعودي لبيع أحد نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى فريق الهلال السعودي.

وكتب فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات الأوروبية عبر حسابه على تويتر، أن الهلال السعودي رفع عرضه المالي من 30 إلى 45 مليون يورو لضم لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن ناصر الخليفي لا ينوي قبول هذا العرض المالي.

وأشار إلى أن الهلال السعودي إذا لم يرفع العرض المالي مرة أخرى، فإن فيراتي سيبقى في صفوف الفريق الباريسي بالموسم الجديد.

ويرتبط ماركو فيراتي بعقد حتى يونيو 2026، علما بأنه انضم من بيسكارا الإيطالي في صيف 2012.

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