والد نيمار يثير الغموض في رحيل نجله من باريس سان جيرمان

نيمار، كشف والد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن إمكانية رحيل نجله عن "حديقة الأمراء" هذا الصيف وذلك بعد طلب نيمار الرحيل من إدارة النادي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" في الساعات الأخيرة أن نيمار قدم طلبًا للرحيل عن باريس سان جيرمان؛ لأنه يخطط للعودة إلى برشلونة.

وقال والد نيمار، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يمكنني تأكيد الأخبار التي لم تحدث، لقد جاءت هذه الأنباء من مكان ما، دعونا نحاول فهم النية من وراء ذلك".

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ويرتبط نيمار بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2025، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وكانت تقارير عديدة، أفادت بأن نيمار غير مرغوب فيه من إدارة باريس منذ الموسم الماضي بسبب كثرة إصاباته وراتبه الكبير، بالإضافة إلى علاقته المتوترة مع الجمهور.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، اقترب من العودة إلى صفوف برشلونة خلال الصيف الحالي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ارتباط اسم نيمار بالعودة إلى نادي برشلونة بات بمثابة مسلسل طويل خلال الأعوام الماضية، لكن اللاعب الآن أقرب لارتداء قميص البارسا مجددا، أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مبخوت المري الذي يعمل سفيرا لليجا، يعد المصدر الرئيسي للمعلومة، خصوصا أنه أول من أعلن عن انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في الصيف الحالي.

وواصلت الصحيفة أنه كان لدى برشلونة فرصة لضم نيمار قبل بضعة أيام على سبيل الإعارة، عندما عرضه باريس سان جيرمان ضمن صفقة عثمان ديمبلي، لكن رفض البارسا هذه الصيغة.



تشافي يغير رأيه في عودة نيمار لبرشلونة



وذكرت "سبورت" أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كان يعتقد أن عودة نيمار ليست الخيار المثالي للمشروع الحالي، لكنه يغير رأيه بسبب الرحيل المفاجئ لعثمان ديمبلي.

وكشفت أن نيمار يريد البقاء مع باريس حتى نهاية عقده في 2025، كي يكون ضمن الأعلى أجرا في العالم، لكنه يدرك جيدا أن النادي يبحث عن وسيله للتخلص منه.

وأتمت على أن خيار ارتداء قميص برشلونة مجددا دائما ما كان يغري نيمار، وينظر له الآن بصورة إيجابية.