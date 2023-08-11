إذا كان لديك عيوب في جهازك، كيف تقدم شكوى في الرقابة الصناعية؟

تعد المنتجات الصناعية أحد أهم المستلزمات في أي بيت ولا غنى مثل "الغسالة - الثلاجة - البوتاجاز - التلفزيون.. إلخ وغير ذلك من الأجهزة التي يحرص المستهلك على اقتنائها، ويواجه المواطن مأزق في حال تعرضه الى اقتناء منتج صناعي من المنتجات الرديئة أو المغشوشة أو الغير مطابقة للمواصفات القياسية ولا يعرف كيف يتصرف.

تقديم الشكاوى الخاصة بعيوب الصناعة

وتستعرض فيتو، إجراءات مواجهة هذا الأمر وذلك من خلال التعامل مع مصلحة الرقابة الصناعية ، حيث تعد المصلحة إحدى أهم الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتي تختص بعدد من المهام وتتضمن منها حماية المستهلك،حيث أطلقت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، خدمة "دليل خدمة المواطن"، وذلك من خلال تخصيص خط ساخن لتقديم الشكاوى الخاصة بعيوب الصناعة برقم 19783 وذلك لتلقي بشأن عيوب الصناعة والعمل على حلها بالتواصل مع المنتجين.

تطبيق المواصفات القياسية

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وتتعامل الهيئة مع الشركات الصناعية بكافة أشكالها بهدف كيفية تطبيق المواصفات القياسية فى مصانعهم، للخروج بمنتجات جيدة ليس بها عيوب تواجه المواطن، وتستقبل هذه الوحدة الشكاوى ضد أى منتج صناعى وأيضًا تتلقى أي شكوى عن أداء مراكز خدمة ما بعد البيع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية ماعدا الطبى أو الدوائى، لعدم الاختصاص فيها.

وتختص هذه الخدمة بتلقي شكاوى المواطنين من المنتجات الصناعية الرديئة أو المغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسيه وكذلك من المصانع والورش غير مرخص لها بالتشغيل وذلك ايمانا من المصلحة بأهمية الدور الذي تلعبه في توفير الحماية اللازمة للمستهلك.

المستندات المطلوبة

- صورة فاتورة الشراء أو الإصلاح

- صورة شهادة الضمان الخاصة بالسلعة أو شهادة ضمان قطع الغيار في حالة الإصلاح

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الشكوى

طرق تقديم بالشكوى بأحد الطرق الآتية

1- تسجيل بيانات الشكوى عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الانترنت.

2- عن طريق الاتصال بالخط الساخن للمصلحه 19873.

3- التقدم بالشكوى يدويا إلى المصلحة وفروعها.

وتعد هذه الخدمة بدون مقابل مادى، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الساخن أو المحمول، ويتم التواصل المستمر مع الشاكي منذ بداية تسجيله للشكوى، للوصول للحل الإيجابي له، أو تقديم التقرير الفنى لتصعيد شكواه مع السلطات التنفيذية.

مصلحة الرقابة الصناعية: أجرينا 121 ألف حملة تفتيشية خلال 9 سنوات

وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن قيام مصلحة الرقابة الصناعية إجراء 120991 حملة تفتيشية منها 30285 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية و82331 حملة تفتيش على جودة المنتجات الصناعية، و8375 حملة تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة واعتمادها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023.

إنجازات الصناعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

- عمل 1481 حملة رقابية متنوعة على المصانع ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات

- عمل 33646 دراسة سماح مؤقت ودروباك و86443 دراسة فنية متنوعة

- إصدار 35354 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.

- عمل 380 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة.

- إصدار 60 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

- فحص وحل 9538 شكوى

- سحب 7611 عينة للفحص والاختبار.

قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ 9 سنوات الماضية

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية

وقال الوزير أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليميًا وقاريًا حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعي، لافتًا إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا للنهوض بالاقتصاد القومي وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس في القرارات التي تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة.