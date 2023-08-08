الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

السيسي يفتتح أعمال التطوير والترميم بمسجد السيدة نفيسة.. ويؤكد: افتتاح مسجد السيدة زينب قريبا.. ونبذل جهودا كبيرة لتطوير القاهرة التاريخية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم يرافقه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند أعمال التطوير والترميم لمسجد السيدة نفيسة رضى الله.

الرئيس السيسى يؤدى ركعتين تحية للمسجد

وأدى الرئيس السيسى فور وصوله ركعتين تحية للمسجد حيث بدأ الافتتاح بقراءة آيات من القرآن الكريم.

السيسي يتم حاليا العمل على افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب

وقال الرئيس السيسى عقب الافتتاح: أشكر طائفة البهرة للمساهمة فى أعمال تطوير مقامات آل البيت كما رحب الرئيس بسلطان البهرة ومؤكدا أنه يتم حاليا العمل على افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب.

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نبذل جهودا كبيرة لتطوير القاهرة التاريخية

وأضاف الرئيس: نبذل جهودا كبيرة لتطوير القاهرة التاريخية.

من جانبه وجه سلطان البهرة كلمة وجه فيها الشكر للرئيس السيسى والدولة المصرية متمنيا لمصر وشعبها مزيدا من الاستقرار والازدهار وعبر سلطان البهرة عن شكره للرئيس السيسى لمنحه وشاح النيل مؤكدا على العلاقات المتميزة التى تجمعهم بمصر فى خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الرئيس السيسى وسلطان البهرة يتفقدان ساحة وأركان مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم

وعقب الافتتاح تفقد الرئيس السيسى وسلطان البهرة ساحة وأركان المسجد بعد أعمال التطوير والترميم

 السيسي  يستقبل السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند
 

وفى سياق آخر استقبل الرئيس أمس عبد الفتاح السيسي  السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيد مفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

السيسي يثمن دور طائفة البهرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالسلطان "مفضل سيف الدين" ضيفًا عزيزًا على مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، ومثمنًا الدور المقدّر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، فضلًا عن الأنشطة الخيرية المتنوعة في مصر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية، وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية واستعادة وإبراز طابعها الحضاري الأصيل.
من جانبه؛ أعرب سلطان البهرة عن تقديره البالغ لمصر، مثمنًا ما تتمتع به تحت قيادة  الرئيس من تعزيز للمواطنة على أساس التسامح الديني والتعايش السلمي، بما يكفل للجميع مناخًا مستقرًا للسلام الاجتماعي، ومشيدًا بإيمان الرئيس بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، وانفتاح مصر على كافة الأديان والطوائف، استنادًا إلى تاريخ شعبها العريق وحضارته الفريدة وفهمه الصحيح للدين.

سلطان البهرة يشيد بما يلمسه تحت قيادة  الرئيس من تقدم مستمر في مصر

كما أشاد سلطان البهرة بما يلمسه تحت قيادة  الرئيس من تقدم مستمر في مصر، وبالإنجازات التنموية التي تتحقق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دور مصر الفاعل على الساحتين الدولية والإقليمية، ودعمها لقضايا العالم الإسلامي، معربًا عن صادق دعواته للشعب المصري بدوام الأمن والاستقرار والتقدم.

وقد قام الرئيس بمنح السلطان "مفضل سيف الدين"، سلطان البهرة، وشاح النيل، تقديرًا لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطان طائفة البهرة السلطان مفضل سيف الدين

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