الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

اليابان تلغي مئات الرحلات وتجلي 60 الف أسرة من منازلهم تأهبَا للعواصف

اليابان، فيتو
اليابان، فيتو

ألغت اليابان مئات الرحلات الجوية ونصحت أكثر من 60 ألف أسرة بإخلاء بعض المناطق الجنوبية اليوم الثلاثاء، مع تحرك الإعصار خانون، المصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية، صوب الغرب ببطء بعد أيام من اجتياحه أوكيناوا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الإعصار موجود في المحيط الهادي على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي كيوشو، ثالث أكبر جزيرة في اليابان.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية يوم الخميس.

Advertisements

وتوقعت الهيئة أن تضرب العواصف الرعدية مناطق في كيوشو وجزيرة شيكوكو المجاورة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة مع أمطار قد يصل منسوبها إلى 400 مليمتر.

ومن المحتمل أيضا أن تتأثر مناطق بعيدة مثل أوساكا وناجويا.

وذكرت الهيئة أنه "بسبب الحركة البطيئة للإعصار وتأثيره الممتد لفترة طويلة، فقد يتجاوز إجمالي هطول الأمطار بشكل كبير المعدل الشهري المعتاد لشهر أغسطس".

ويتحرك خانون بسرعة تقل عن 10 كيلومترات في الساعة، وألغيت رحلات القطارات والعبارات والرحلات الجوية المقررة في اليومين المقبلين.

كما نقلت ناجاساكي موقع إحياء الذكرى الثامنة والسبعين لإلقاء الولايات المتحدة القنبلة الذرية على المدينة إلى قاعة مؤتمرات مغلقة بدلا من متنزه غدا الأربعاء.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث، إنها نصحت 60 ألف أسرة بالإخلاء في مقاطعة كاجوشيما في كيوشو الواقعة على بعد نحو 950 كيلومترا جنوب غربي طوكيو.

وألغت شركات الطيران 222 رحلة الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للرحلات التي ألغيت بسبب خانون منذ الأسبوع الماضي إلى 2715 رحلة، وفقا لإحصاءات وزارة النقل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن إعصارا آخر ظهر في المحيط الهادي. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار لان، الذي تصل سرعته إلى 180 كيلومترا في الساعة، وسط اليابان يوم الأحد.

اليابان تستعد لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية

قمة كامب ديفيد، اليابان تكشف كواليس اجتماعها مع بايدن ورئيس كوريا الجنوبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الارصاد الجوية اليابانية الأرصاد الجوية العواصف الرعدية الولايات المتحدة اليابان هيئة الارصاد الجوية اليابانية كاجوشيما الإعصار خانون

مواد متعلقة

اليابان تستعد لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية

قمة كامب ديفيد، اليابان تكشف كواليس اجتماعها مع بايدن ورئيس كوريا الجنوبية

منتخب اليابان يحتل صدارة المجموعة الثالثة في كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات

ليست الطبيعة وحدها، سر العواصف الترابية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

أخبار مصر: عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، مرتضى ينقلب على شيكابالا وهذا خليفته لرئاسة الزمالك، جريمة أسرية تهز الهرم

من مسجد السيدة نفيسة، السيسي: تجديد أضرحة آل البيت في إطار خطة تطوير القاهرة التاريخية

10 معلومات عن دنيا سامي بعد تصدرها التريند

5 نصائح لتوفير البنزين عند تشغيل تكييف السيارة أثناء الموجة الحارة

نص تقرير الطب الشرعي لجثة طبيب الساحل

السيسي: طائفة البهرة في مصر عايشين وسط أهلهم بمنتهى الود والاحترام والتقدير

السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم (فيديو)

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 8-8-2023 بالأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

شبيه ماسك الصيني يخوض نزالا مع زوكربيرج على تيك توك (فيديو)

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 8-8-2023 بالأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

4 نجوم وصديقه نصحوها تبعد عنه وفنان مشهور ساعدها تتجوزه.. دلال عبد العزيز وسمير غانم ثنائي جمعهما الفن والحب ولم يفرقهما المرض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية امرأة تلد في المنام وعلاقته بتغير الأوضاع وتعدد مصادر الرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية