الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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اقتصاد

5 أسهم تتصدر قائمة الأكثر تراجعا بالبورصة نهاية جلسة الإثنين

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

تصدرت 5 أسهم قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنهاية الإثنين، وجاء في المقدمة أسهم كونتكت المالية القابضة قائمة الأكثر هبوطًا بالبورصة بنهاية التعاملات لتغلق عند 3.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%، تلاها الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية لتغلق عند 141.980 جنيه بنسبة انخفاض بلغت 6.43%، ثم أسهم A.T.LEASE التوفيق للتأجير التمويلي -إيه. تي. ليس لتغلق عند 4.000 جنيه بنسبة انخفاض بلغت 4.99%.

وجاءت أسهم النصر للملابس والمنسوجات – كابو رابع القائمة لتغلق عند 2.050 جنيه بنسبة انخفاض بلغت 3.30%، ثم أسهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) لتغلق عند 44.000 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت  2.16%.

 

تداولات جلسة الإثنين 

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.209 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 21701 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5320 نقطة. 

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تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.200 تريليون جنيه.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% عند مستوى 17697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% عند مستوى 21491 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% عند مستوى 3566 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 5274 نقطة. 

 

تأثير رفع الفائدة على البورصة 

وتحدث ريمون نبيل خبير أسواق المال عن أداء البورصة، يوم الخميس الماضي، وتأثير انتظار المستثمرين لقرار البنك المركزي، حيث أغلقت تعاملات الخميس على أداء متباين للمؤشرات، ما بين ارتفاع المؤشر السبعيني، وهبوط المؤشر الثلاثيني ليغلق بالقرب من 17451 نقطة، ليظل الآن المستوى الهام في طريق استمرار ارتفاع المؤشر هو مستوى 17700 نقطة الذي في حال تأكيد اختراقه قد تتغير النظرة إلى الإيجابية لنستهدف الحد العلوي من الاتجاه العرضي للمؤشر عند 18200 نقطة.

وتابع خبير أسواق المال: إنه في حال استمرار التداول أسفل 17700 نقطة، قد تعيد البورصة تجربة مستوى الدعم الفرعي عند 17300 نقطة، والذي يعد هو مستوى الخسائر الحالي للمؤشر، حيث الإغلاق أسفله يزيد من استمرار القوة البيعية لإعادة تجربة مستوى 16500 نقطة.

وأكد أن قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة 1 %، كان القرار الأكثر توقعا خلال الفترة القليلة الماضية نظرا لارتفاع معدلات التضخم، ومن المحتمل أن يكون المردود في البورصة متباينا، لافتا إلى أنه قد لا تتأثر البورصة كثيرا بالقرار، على عكس إذا كانت اللجنة رفعت أسعار الفائدة بنسبة أعلى، والتي كانت بدورها ستجبر البنوك على إصدار أوعية إدخارية أعلى من 22%، وهذا الأمر كان سيكون له مردود سلبي على أداء البورصة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.182 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% عند مستوى 17455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% عند مستوى 21115 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% عند مستوى 3505 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 5171 نقطة. 

 

تداولات جلسة منتصف الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الثلاثاء الماضي، أول أيام التداول فى شهر أغسطس، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة. 

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