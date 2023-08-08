الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

اليوم، البحوث الإسلامية يكرم الفائزين من الطلاب المصريين والوافدين في مسابقة "ثقافة بلادي"

مسابقة ثقافة بلادي،
مسابقة ثقافة بلادي، فيتو

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الثلاثاء احتفالًا لتكريم الفائزين في مسابقة «ثقافة بلادي»؛ والتي أعلن عنها المجمع في وقت سابق وشارك فيها الطلاب من المصريين والوافدين من الدارسين بالأزهر، حيث مرت المسابقة بعدة مراحل وبمشاركة خبراء من الداخل والخارج، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار، وزارة الثقافة، وجميع قطاعات الأزهر الشريف، حيث يشارك في الاحتفالية ممثلوا قطاعات الأزهر وبعض مؤسسات الدولة المختلفة وطلاب وطالبات الأزهر.

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مسابقة ثقافة بلادي 

ومن المقرر أن يشهد برنامج الحفل اليوم تكريم الفائزين من الطلاب والطالبات وتكريم لجنة التحكيم واللجنة التنفيذية للمسابقة بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات التي يقدمها الطلاب والطالبات.
 

مجمع البحوث الإسلامية 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد: إن المسابقة استهدفت نقل ثقافتنا المصرية إلى غيرها من ثقافات الشعوب الأخرى، وذلك عن طريق التزامل بين طالبين: طالب مصري، وآخر وافد يتعلم على أرض مصر ويدرس بالأزهر الشريف، وانطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر. 


أضاف عيَّاد أن المسابقة ركَّزت على تأكيد الريادة العلمية والمجتمعية للأزهر الشريف من خلال تعريف الوافدين ودمجهم بثقافة المجتمع المصري وأعرافه وعاداته وتقاليده، ومن ثم تمكينهم من اللغة العربية عامة واللهجة المصرية خاصة، وتعريف الطالب المصري بثقافات الشعوب الأخرى وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتنشيط السياحة المصرية من خلال تعريف الوافدين بأبرز الأماكن السياحية والأثرية والحضارية في مصرنا الحبيبة، وتنمية روح التعاون بين الطلاب المصريين والوافدين، وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال بثّ روح الألفة والتعاون، وتفعيل المشاركة الهادفة بين الأزهر وقطاعات الدولة المختلفة. 
 

جوائز مسابقة ثقافة بلادي 

فيما أشارت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات إلى أن جوائز المسابقة عبارة عن جوائز مالية للفائزين على خمسة مستويات ولكل مستوى عدد من المراكز الفائزة والمستوفية للشروط والضوابط بإجمالي (370) ألف جنيه مصري، الأولى: خمس جوائز قيمة الجائزة ٢٥ ألف جنيه، الثانية: خمس جوائز قيمة الجائزة عشرون ألف جنيه، الثالثة: خمس جوائز قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه، الرابعة: عشر جوائز قيمة الجائزة سبعة آلاف جنيه، الخامسة: خمس جوائز قيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه، كما تقدم وزارة السياحة جائزة  لكل الطلاب الفائزين، وهي عبارة عن زيارات للمعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والفيوم، ٣٠ جائزة لستين فائز، كما يقدم المجلس الأعلى للثقافة مجموعة من الكتب القيمة، لكل الطلاب الفائزين.

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