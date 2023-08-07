الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

البحوث الإسلامية يعلن برنامج "مجالس القراءات القرآنية" للطلاب الوافدين

مجالس القراءات للطلاب
مجالس القراءات للطلاب الوافدين

أعلنت اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق برنامج للقراءات القرآنية ضمن سلسلة من البرامج القرآنية التي أُعدَّت للطلاب الوافدين بعنوان: «مجالس القراءات القرآنية» للطلاب الوافدين، وذلك بالتعاون مع مدينة البعوث الإسلامية، وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر.
 

مجمع البحوث الإسلامية 

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الأزهر الشريف وعنايته بالطلاب الوافدين برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر، حيث يشتمل البرنامج على مجموعة من البرامج الفرعية، منها: البرنامج التعليمي ويقوم على عدة مراحل، وهي تعليم الطلاب الوافدين القراءات القرآنية، حيث تبدأ هذه المرحلة بقراءتي (عاصم ونافع براوييهما)، ثم تتبعها مراحل أخرى لباقي القراءات، حيث يقوم على العملية التعليمية في هذه المجالس أعضاء لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، ويتميز البرنامج بأن الطالب يُمنح في نهايته إجازة عن كل رواية قرأ بها.
 

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أضاف الأمين العام أن الروايات المتاح التسجيل بها في المرحلة الأولى هي: رواية حفص عن عاصم، رواية شعبة عن عاصم، رواية ورش عن نافع، رواية قالون عن نافع، وسوف يُعقد البرنامج بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، لافتًا إلى أن التسجيل في البرنامج بدأ أمس الاحد ويستمر لمدة أسبوع بشكل يدوي أو إلكتروني.
 

مجالس القراءات للطلاب الوافدين 

فيما أوضح الشيخ خالد شلتح الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، إن من شروط الالتحاق بمجالس القراءات، حفظ القرآن الكريم كاملًا متقنًا مع مراعاة أحكام التلاوة واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون المتقدم ممن يقرأ بإحدى الروايات المذكورة في الإعلان، مع الالتزام بالتوقيع في كشف الحضور لكل مجلس من مجالس الإقراء، ويلغي التسجيل في البرامج لأي طالب يتخلف عن حضور مجلسين متتاليين للإقراء، كما يمنح الطالب عند اجتيازه الاختبار في نهاية كل مرحلة إجازة بالرواية التي قرأ بها، بشرط أن تكون تلك الرواية من الروايات المذكورة مما يقرأ بها في بلده، كذلك لا يسمح للطالب بالتسجيل في رواية أخرى قبل إجازته رواية بلده أولًا.
 

ويمكن للطلاب الوافدين التسجيل في البرنامج من خلال الدخول على هذا الرابط 

 

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