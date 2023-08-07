الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

بعد 15 شهرا بدون ناد، أغلى مدافع في العالم ينضم إلى إستوريل البرتغالي

مانجالا، فيتو
مانجالا، فيتو

نجح نادي إستوريل البرتغالي، اليوم الاثنين، في إنقاذ مسيرة أغلى مدافع في العالم سابقا، بعدما قضى العام الماضي دون الانضمام لأي فريق.

وأعلن النادي البرتغالي إستوريل عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، التعاقد مع المدافع الفرنسي المخضرم إلياكيم مانجالا، لمدة موسم واحد.

ويعد صاحب الـ 32 عاما دعما مهما في مركز الدفاع، لاسيما وأن الفريق يسعى للعودة مجددا للبطولات القارية بعد أن حارب الموسم الماضي على البقاء في الدوري البرتغالي.

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إلياكيم مانجالا، فيتو

مانجالا أغلى مدافع في العالم سابقا

وقضى مانجالا، الذي كان في 2014 المدافع الأغلى في العالم بعد انتقاله من بورتو البرتغالي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 45 مليون يورو، نحو عام دون الانضمام لأي فريق منذ رحيله في مايو 2022 عن صفوف سانت إيتيان.

بهذا يعود مانجالا من جديد إلى الدوري البرتغالي الذي كان شاهدا على تألقه في ملاعب القارة العجوز مع "الدراجاو" (2011-14)، والذي انتقل منه بعد ذلك إلى "السيتيزنز".

وعلى المستوى الدولي، شارك المدافع الأسمر في 8 مباريات دولية مع منتخب فرنسا، وكان ضمن القائمة المشاركة في مونديال 2014 بالبرازيل، وبعدها بعامين في أمم أوروبا التي استضافتها فرنسا وخسرت لقبها أمام البرتغال.

 

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