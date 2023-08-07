إنييستا يقترب بشدة من الانتقال إلى الدوري الإماراتي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الإمارات العائد لدوري أدنوك للمحترفين - الدوري الإماراتي للمحترفين، سيضم النجم الإسباني أندريس إنييستا، الفائز بكأس العالم 2010، اليوم الإثنين، إلى صفوفه.

ورحل إنييستا البالغ من العمر 39 عاما عن نادي فيسيل كوبي، الشهر الماضي، بعد خمس سنوات مع النادي الياباني.

وتكهنت وسائل إعلام بانتقال إنييستا لفريق إنتر ميامي الأمريكي للانضمام لزملائه السابقين في برشلونة ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

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وصعد نادي الإمارات إلى دوري المحترفين بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، ويستهل الموسم الجديد بمواجهة الوصل يوم 19 أغسطس الجاري.

ونال إنييستا كل الألقاب الممكنة مع برشلونة، أبرزها 4 في دوري أبطال أوروبا و9 في الدوري الإسباني و3 في كأس العالم للأندية، كما نال مع إسبانيا لقبا في كأس العالم ولقبين في أمم أوروبا.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن إنييستا لعب 674 مباراة مع برشلونة سجل فيها 57 هدفا وصنع 137، كما سجل 14 هدفا في 131 مباراة مع منتخب إسبانيا.

وأشهر هدف للنجم إنييستا كان في نهائي كأس العالم 2010 على هولندا ليمنح منتخب بلاده إسبانيا، أول لقب في المونديال.

إنييستا، فيتو

إنييستا يتحدث عن فشل عودة ميسي لبرشلونة

تحدث أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، عن فشل عودة ليونيل ميسي، أسطورة البارسا، إلى النادي الكتالوني في الصيف الحالي.

وقال إنييستا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عودة ميسي إلى برشلونة كان من الممكن أن تكون شيئا جميلا، خاصة لما يعنيه ذلك، لكن في النهاية ينظر الجميع إلى أفضل خيارات لهم، وما يعتقدون أنه سيصبح جيدا".

وأضاف: “سيعيش ميسي هناك ”إنتر ميامي" تجربة مختلفة عما عاشه من قبل، إذا كان هذا ما يثير حماسته وما يريده، من المؤكد أنه سيؤدي جيدا كما فعل في جميع الأماكن التي لعب بها".

وواصل: "أعتقد أن المسار التصاعدي منذ وصول تشافي إلى الفريق إيجابي للغاية، أتمنى أن يستمروا في التقدم والثقة في أن يحدث ذلك أيضا مع اللاعبين الجدد الذين سينضمون".

وأتم: "رغم صغر سن بيدري، لكنه بالفعل مرجع وشخصية مهمة في الفريق، ومن المؤكد أنه سيواصل تطوره خلال هذا الوقت إنه في أفضل فريق لمواصلة النمو، وأنا مقتنع بأنه سيحقق موسما رائعا".