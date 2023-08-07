فرنسا تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى 3 دول أفريقية

ذكرت الخطوط الجوية الفرنسية، في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، إنها علقت رحلاتها الجوية إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو.



الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها الجوية إلى النيجر

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن شركة الخطوط الجوية الفرنسية اليوم الإثنين، أكدت أنها علقت الرحلات الجوية من وإلى واجادوجو ببوركينا فاسو وباماكو بمالي ونيامي بالنيجر حتى 11 أغسطس، بعد أن أغلق المجلس العسكري في النيجر مجاله الجوي.





وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية إن الشركة تتوقع أن تكون هناك أوقات طيران أطول في المطارات الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.



وفي وقت سابق من اليوم المجلس العسكري في النيجر، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر.



وحذرت فرنسا، اليوم الإثنين، رعاياها في دول الساحل الثلاث مالي وبوركينا فاسو والنيجر، داعية إياهم لممارسة أقصى درجات الحذر والحد من السفر والابتعاد عن التجمعات.



وحسب بيان صادر اليوم الاثنين، أوصت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها بعدم السفر إلى النيجر وطالبت الفرنسيين هناك بتوخي الحذر الشديد والابتعاد عن أي تجمعات والاطلاع بانتظام على الوضع.



انقلاب النيجر، قرر المجلس العسكري في النيجر، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر.





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