الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

التونسيون يبدؤون في العودة من النيجر 

مطار تونس، فيتو
مطار تونس، فيتو

ذكرت السلطات التونسية،  في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، أن قرابة ١٢٠ مواطنا على متن طائرة شركة الخطوط التونسية قادمة من نيامي عاصمة النيجر.
 


عودة عدد من المواطنين التونسيين من النيجر 

وفي السياق ذاته قالت إذاعة  موزاييك، إن عودة المواطنين التونسيين جاءت بعد قرار السلطات النيجرية إعادة فتح المجال الجوي جزئيا أمام حركة الطيران المدني، وفي إطار استرجاع نسق البرنامج التجاري للشركة تدريجيا.

وأوضحت وزارة النقل التونسية في بيانها أنها خصصت طائرة كبيرة الحجم من نوع إيرباص 330 لتستوعب أكبر عدد ممكن من الراغبين في العودة إلى تونس.

وفي السياق ذاته قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إن إغلاق المجال الجوي للبلاد، تحسبا لأي تدخل عسكري قد تقدم عليه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس.

دعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان صادر عنه يوم الخميس،  مواطنيها المتواجدين بالنيجر والراغبين في العودة إلى تونس إلى التواصل مع البعثة الدبلوماسية التونسية بواقادوقو لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف وأقرب الآجال، وذلك إثر الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
 

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تونس توجه نداء عاجلا لمواطنيها في النيجر 

وأوضحت الوزارة التونسية في بيانها، أنها تتابع التونسيين بالخارج بصفة مستمرة، وبالتنسيق مع سفاراتها في بواقادوقو (بوركينافاسو).

وطالبت الوزارة التونسيين المتواجدين بالنيجر والراغبين في العودة إلى تونس للتواصل مع بعثتها الدبلوماسية بواقادوقو لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف وأقرب الآجال.
 

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المجلس العسكري في النيجر يعلن إغلاق المجال الجوي حتى إشعار آخر

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إيطاليا تقلص عدد قواتها في النيجر من أجل المدنيين

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النيجر تونس نيامي حركة الطيران المدني

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