الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

المجلس العسكري في النيجر يعلن إغلاق المجال الجوي حتى إشعار آخر

المجلس العسكري في
المجلس العسكري في النيجر، فيتو

إنقلاب النيجر، قرر المجلس العسكري في النيجر، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر.

 

تقليص عدد القوات الإيطالية في النيجر

من جانب آخر أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس الأحد، تقليص عدد قواتها في النيجر؛ بهدف توفير مكان في قاعدتها العسكرية هناك لمدنيين قد يحتاجون إلى الحماية في ظل وضع أمني هش.


وأقلعت طائرة عسكرية إيطالية من نيامي عاصمة النيجر وهبطت في روما، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس السبت، وعلى متنها 65 جنديا إيطاليا وعشرة جنود أمريكيين.

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يأتي ذلك في وقت تهدد فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” بالتدخل عسكريا في النيجر، بحال عدم التراجع عن انقلاب وقع في 26 يوليو تموز وأطاح بالرئيس محمد بازوم، حيث تنتهي المهلة التي حددتها المجموعة أمس الأحد.

وبينت وزارة الدفاع الإيطالية بأن عملية النقل الجوي تم ترتيبها لزيادة "الاستقلالية اللوجيستية" للقاعدة العسكرية الإيطالية "بما يحسن طاقتها الاستيعابية للاستضافة إذا أصبح من الضروري استقبال مدنيين وإجلاؤهم في حالة الطوارئ".

ومن المقرر، بحسب الوزارة، تسيير المزيد من الرحلات الجوية من النيجر في الأيام المقبلة"، لافتة إلى أن 250 جنديا إيطاليا موجودون في النيجر حاليا بهدف مكافحة عمليات التمرد وإجراء تدريبات عسكرية، وسيبقون هناك في الوقت الراهن.
 

وأجلت إيطاليا، الأسبوع الماضي، 36 من مواطنيها من نيامي، بالإضافة إلى العشرات من رعايا الدول الأخرى، تاركة نحو 40 مدنيا إيطاليا معظمهم من العاملين في منظمات غير حكومية في البلد الأفريقي.


من ناحيته قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، إن  مجموعة فاجنر الروسية ليست وراء الانقلاب في النيجر.


دور فاجنر في انقلاب النيجر

وأضاف وزير الدفاع الفرنسي، أن مجموعة فاجنر من الممكن أن تقوم  بدعم قادة الانقلاب في النيجر، محذرا من عواقب ذلك
وانتقد سيباستيان لوكورنو، "الانقلاب في النيجر"، ووصفه بأنه خطأ فادح في التقدير، محذرا من أنه سيؤدي لإضعاف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وقال وزير الدفاع الفرنسي، في إطار إجابته على سؤال حول تداعيات إلغاء المجلس العسكري النيجيري لاتفاقيات التعاون العسكري مع باريس على القوات الفرنسية": إن "هذا الإعلان جاء بلا تفكير وهو يفتقر للشرعية وبالتالي فهو باطل".

 

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