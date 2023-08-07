الإثنين 07 أغسطس 2023
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حوادث

المؤبد لعامل متهم بسرقة ربة منزل وإشعال النار فيها بالمرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عامل متهم بسرقة ربة منزل بالإكراه وإشعال النيران بها مما أدى إلى وفاتها بدائرة قسم شرطة المرج، بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود شعبان وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وياسر التلاوي وأمانة سر حسام كمال أحمد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم محمد. س، 24 عامًا، عامل في مطعم في 7 يوليو من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بسرقة المبلغ المالي المبين بالأوراق 100 جنيه والمملوك للمجني عليها عائشة. س بطريق الإكراه بأنه حال تواجده بمسكنها حيث باغتها وكمم فاهها وأنفاسها حتى سقطت أرضا فاقدة الوعي.

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وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومة المجني عليها وحركتها والاستيلاء على المبلغ المالي سالف الذكر كرهًا عنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أضرم النيران عمدا في مسكن المجني عليها وذلك بأن قام بإيصال مصدر حراري أوراق مشتعلة على فراشها واشتعلت النيران به، ونشأ عن ذلك الحريق وفاتها بعد أن امتدت النيران لجسدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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