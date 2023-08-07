تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل عامل في حدائق القبة

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل عامل بعد وصلة تعذيب 15 يوما على ذمة التحقيق.



وقال المتهم الرئيسي إن المجني عليه كان يسكن لديه ثم اكتشف بعض الأثاث والمنقولات من الشقة قبل رحيله من المسكن.

وأضاف المتهم أنه شك في المجني عليه فاصطحب صديقه المتهم الثاني وتوجها إليه ثم اصطحباه إلى مسكن الأول.

وأشار المتهمون إلى أنهما في محاولة لاستخراج اعتراف من المجني عليه بسرقته المنقولات تعديا عليه بسلاح أبيض وخشبة فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات لجثمان (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم).



وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيق المتوفى، وآخر) وبسؤالهما أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم عقب التأكد من صحة أقوالهم تم تحديد المتهمان وتبين أن لهما معلومات جنائية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية