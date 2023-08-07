الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

كيف يجذب السوق المصري الاستثمارات المحلية والأجنبية؟ خبير اقتصادي يجيب

الدكتور عادل عامر
الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، فيتو

تعد الاستثمارات بالأسواق المصرية سواء المحلية أو الأجنبية مصدرًا هامًا لتوفير العملة الصعبة والنقد الأجنبي وتدفق الدولار، وبالتالي سد عجز الموازنة وانخفاض نسب البطالة، وانتعاش السوق مرة أخرى بمختلف مجالاته وقطاعاته الاقتصادية، ويعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه الخميس الماضي، برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مصدرًا هامًا لإثارة الاهتمامات والتساؤلات بشأن مصير هذه الاستثمارات ومدى تأثرها خلال الفترة القادمة.

Advertisements

 

الغرض من رفع سعر الفائدة 

وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تدفق الأموال داخل البنوك، فالغرض الرئيسي من رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري هو جذب وضخ الأموال داخل البنوك خلال الفترة القادمة بشكل كبير لتحقيق السيولة الكافية لتغطية هذه الاستثمارات.

الاقتصاد المصري، فيتو

طرق تمويل الاستثمارات المحلية والدولية 

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه سيتم رفع الاعتمادات داخل البنوك لمجابهة الاستثمارات التي دعت الدولة إليها، وذلك من خلال تمويلها من جانب البنوك الخاصة بمساعدة ودعم المستثمرين للعمل على تحفيزهم لدخول وتنفيذ هذه الاستثمارات.

 

رفع سعر الفائدة وعلاقته بمعدل التضخم 

وأضاف، أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف أيضا إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، عن طريق خفض معدلات التضخم، وفتح استثمارات جديدة سواء على المستوى العالمي أو المحلي، وتدفق الأموال وسحبها من جانب البنوك المشاركة في هذه الاستثمارات القائمة وتحويلها إلى أموال إنتاجية على أرض الواقع.

 

عوامل تحفيز المستثمرين المصريين والأجانب

وأكد عامر أن أهم العوامل التي تحفز المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، هو شعوره بالحرية في عملية التداول والاستثمار، والمرونة في دخول أو خروج أمواله، دون الدخول في إجراءات تعيقه، وبذلك تدفق الأموال بشكل أكبر وتزيد معدلات الاستثمار بالسوق المصري على كافة الأصعدة والمجالات.

أستاذة اقتصاد: المستثمر المصري يعاني من ارتفاع سعر الفائدة

ما توقعات التضخم خلال شهر يوليو، خبير اقتصادى يجيب

نسب معدلات التضخم خلال العام الجاري 

وكان المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر قد ارتفع إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاستثمارات سد عجز الموازنة البطالة النقد الأجنبى البنك المركزى المصرى سعر الفائدة طرق تمويل الاستثمارات المحلية والدولية رفع سعر الفائدة وعلاقته بمعدل التضخم عوامل تحفيز المستثمرين المصريين والأجانب نسب معدلات التضخم خلال العام الجاري

مواد متعلقة

أستاذة اقتصاد: المستثمر المصري يعاني من ارتفاع سعر الفائدة

تأثير ارتفاع سعر الفائدة في أولى جلسات البورصة هذا الأسبوع، خبير يوضح

السيسي يشدد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

الأكثر قراءة

ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

ننشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

عاجل.. لأصحاب الفخامة (6)

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده

ترتيب أندية الدوري من الناحية التسويقية، الأهلي في الصدارة، وبلدية المحلة يتذيل القائمة

5 مشاهد ترصد علاقة الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم

أحمد عمر هاشم يجري عملية جراحية ناجحة وهذا موعد خروجه من المستشفى

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مطلع الأسبوع المقبل

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

آخرها البطة الصفرا.. تقاليع الدعاية للأعمال السينمائية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

تفسير حلم الخصام فى المنام وعلاقته بعدم القدرة على التخلص من الذنوب والمعاصي

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية