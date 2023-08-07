كيف يجذب السوق المصري الاستثمارات المحلية والأجنبية؟ خبير اقتصادي يجيب

تعد الاستثمارات بالأسواق المصرية سواء المحلية أو الأجنبية مصدرًا هامًا لتوفير العملة الصعبة والنقد الأجنبي وتدفق الدولار، وبالتالي سد عجز الموازنة وانخفاض نسب البطالة، وانتعاش السوق مرة أخرى بمختلف مجالاته وقطاعاته الاقتصادية، ويعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه الخميس الماضي، برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مصدرًا هامًا لإثارة الاهتمامات والتساؤلات بشأن مصير هذه الاستثمارات ومدى تأثرها خلال الفترة القادمة.

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الغرض من رفع سعر الفائدة

وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تدفق الأموال داخل البنوك، فالغرض الرئيسي من رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري هو جذب وضخ الأموال داخل البنوك خلال الفترة القادمة بشكل كبير لتحقيق السيولة الكافية لتغطية هذه الاستثمارات.

الاقتصاد المصري، فيتو

طرق تمويل الاستثمارات المحلية والدولية

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه سيتم رفع الاعتمادات داخل البنوك لمجابهة الاستثمارات التي دعت الدولة إليها، وذلك من خلال تمويلها من جانب البنوك الخاصة بمساعدة ودعم المستثمرين للعمل على تحفيزهم لدخول وتنفيذ هذه الاستثمارات.

رفع سعر الفائدة وعلاقته بمعدل التضخم

وأضاف، أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف أيضا إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، عن طريق خفض معدلات التضخم، وفتح استثمارات جديدة سواء على المستوى العالمي أو المحلي، وتدفق الأموال وسحبها من جانب البنوك المشاركة في هذه الاستثمارات القائمة وتحويلها إلى أموال إنتاجية على أرض الواقع.

عوامل تحفيز المستثمرين المصريين والأجانب

وأكد عامر أن أهم العوامل التي تحفز المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، هو شعوره بالحرية في عملية التداول والاستثمار، والمرونة في دخول أو خروج أمواله، دون الدخول في إجراءات تعيقه، وبذلك تدفق الأموال بشكل أكبر وتزيد معدلات الاستثمار بالسوق المصري على كافة الأصعدة والمجالات.

نسب معدلات التضخم خلال العام الجاري

وكان المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر قد ارتفع إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.