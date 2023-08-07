حبس طرفي مشاجرة الشرابية

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بحبس طرفى مشاجرة بمنطقة الشرابية نشبت أثناء جلسة طلاق بين زوجين مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة نجله 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود قتيل ومصاب داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

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وتبين من خلال الفحص، العثور علي عامل مقتول بطعنات وإصابة نجله بسبب الدخول فى مشاجرة اثناء جلسة عائلية عقدها المتوفى بين طرفين أقربائه،لتطليق سيدة من زوجها بسبب وجود خلافات بينهما ووقعت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الطرفين تدخل فيها المجنى عليه فقام أحد المتواجدين بطعنه بسكين وأصيب نجله بطعنة سكين فى يده اليسرى.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 6 أشخاص من الطرفين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).