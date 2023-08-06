الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

الجيزة تسلم استمارات نجاح شهادة الثانوية العامة الأحد المقبل

مديرية تعليم الجيزة،
مديرية تعليم الجيزة، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مواعيد تسليم استمارات النجاح لطلاب الشهادة الثانوية  بالصف الثالث الثانوي.

وأوضحت أن مواعيد تسليم استمارات النجاح للطلاب ستكون يوم الأحد  المقبل الساعة ٩ صباحا، وأضافت المديرية أن رسم استلام استمارة نجاح الطلاب ستكون الاستمارة بـ  ٦٥ جنيها ويتم تسليم الاستمارة للطالب أو ولي الأمر فقط.
 

قائمة الجامعة الأهلية في مصر
 


وتنشر فيتو قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر وعددها 20 جامعة وهى:
جامعة الملك سلمان الدولية.
جامعة العلمين الدولية.
جامعة الجلالة.
جامعة المنصورة الجديدة.
الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
 جامعة النيل الأهلية.
 الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
 جامعة مصر للمعلوماتية.
جامعة حلوان الأهلية.
 جامعة المنصورة الأهلية.
 جامعة بنها الأهلية.
 جامعة المنوفية الأهلية.
جامعة بني سويف الأهلية.
جامعة أسيوط الأهلية.
 جامعة جنوب الوادي الأهلية.
جامعة المنيا الأهلية.
جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
 جامعة الإسكندرية الأهلية.
جامعة الزقازيق الأهلية.
 جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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قائمة الجامعات الخاصة في مصر 
 


وتنشر فيتو قائمة الجامعات الخاصة في مصر والتي يبلغ عددها 27 جامعة وهي:

جامعة 6 أكتوبر.
 جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
جامعة مصر الدولية 
الجامعة الألمانية بالقاهرة.
 جامعة الأهرام الكندية.
الجامعة البريطانية في مصر.
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.
 جامعة سيناء.
جامعة فاروس بالإسكندرية.
 جامعة النهضة ببنى سويف.
جامعة المستقبل.
الجامعة المصرية الروسية.
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
جامعة هليوبوليس.
جامعة الجيزة الجديدة.
جامعة دراية بالمنيا.
جامعة بدر.
جامعة حورس.
جامعة المصرية الصينية.
جامعة ميريت.
جامعة سفنكس.
جامعة السلام.
جامعة بدر بأسيوط.
جامعة الصالحية الجديدة.
جامعة الحياة.
جامعة مايو.

 

تنسيق الجامعات الخاصة
 


وأعلنت كافة الجامعات الخاصة فتح باب القبول مباشرة للتقديم لكلياتها داخل الجامعات، فيما عدا 4 جامعات أهلية (الجلالة، سلمان، العلمين، المنصورة الجديدة)، وسيتم التقديم بها من خلال موقع إلكترونى متخصص وإجراء اختبارات للطلاب لقبولهم بها، مؤكدا على أن هذا العام سيتم تحديد كوتة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية بكافة الجامعات من أجل إتاحة الفرصة للقبول أمام جميع الجامعات الخاصة والأهلية.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023
 


وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بـتنسيق الجامعات 2023 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

وتضم تغطية تنسيق الجامعات 2023 على بوابة فيتو وصفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا ترشيح الجامعات الخاصة والأهلية المناسبة لقدرات الطلاب المالية ومجموعهم في الثانوية العامة إلى جانب أهم البرامج الدراسية المهمة والمطابقة لسوق العمل من خلال متخصصين فى المجالات المختلفة.
 

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