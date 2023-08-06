رئيس النقل البحري يكشف أسعار سياحة اليخوت: الغطس بالجزر أصبح متاحًا

سياحة اليخوت، قال اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري: "الموافقات الخاصة بسياحة اليخوت كانت تستغرق 15 يوما والآن 30 دقيقة فقط".

إجراءات تأشيرة سياحة اليخت



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة صدى البلد":"يتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بكل يخت من المكان المتواجد فيه".

تخفيض أسعار سياحة اليخوت

ولفت:"لدينا تخفيضا في سياحة اليخوت ما بين 15 الي 20% عن الدول المجاورة، وأصبح مسموح لدينا زيارة الجزر المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية طبقا لطلبات السائحين والغطس فيها".

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أسعار سياحة اليخت

وأكد: اسعار سياحة اليخت من 20 إلي 30 مترا من 3 آلاف دولار إلي 3300 دولار، وصلاحية تأشيرة اليخوت أصبحت 3 أشهر بدلا من شهر واحد.

في وقت سابق، قال اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، إن القطاع اتخذ عددا من الآليات لتشجيع سياحة اليخوت.

وأشار إلى أن هذه الآليات هي:

أولا: الدخول على المنصة الرقمية

ثانيا: تسجيل بيانات اليخت

ثالثا: تحديد موعد الدخول والخروج من مصر طبقا لرغبة صاحب اليخت

رابعا: تسجيل كافة المقترحات على أرقام المقترحات

وأكد إسماعيل أن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت

وألقت وزارة النقل الضوء على منظومة "النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية" التي تم إنشاؤها لتبسيط الإجراءات والتي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها لجذب وتعظيم سياحة اليخوت

وأصدر قطاع النقل البحري بيانًا لإلقاء الضوء على الحملة الترويجية لتعظيم سياحة اليخوت وعلى النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تم إنشاؤها لتبسيط تلك الإجراءات والتي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها.

وجاء ذلك في إطار الحملة الترويجية التي أطلقتها وزارة النقل لجذب وتعظيم سياحة اليخوت وإلقاء الضوء على الآليات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخت الأجنبى للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية.

وأشار البيان إلى أن هذه النافذه هي عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونيًا من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علمًا بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقًا فترة من 15 – 30 يوما.

وتطرق البيان إلى أنه تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى " قناة السويس " إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقًا لموقع المغادرة وموقع الوصول.

كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ



كما تم الاشارة الى إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن (مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حاليًا - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية).



تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة



وتم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقًا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الاجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.