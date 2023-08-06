الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

النصر السعودي ينهي عقدة احتكار أندية شمال أفريقيا للبطولة العربية بعد 18 عامًا

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

البطولة العربية، نجح فريق النصر السعودي، في إقصاء الرجاء المغربي "حامل اللقب"، بالفوز (3-1)، مساء اليوم الأحد، في ربع نهائي نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

سجل أهداف النصر السعودي: كريستيانو رونالدو، سلطان الغنام، سيكو فوفانا.

بينما سجل اللاعب عبد الله مادو لاعب النصر بالخطأ في مرماه هدف فريق الرجاء المغربي.

وبهذه النتيجة يصعد فريق النصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الشرطة العراقي.

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بينما سيجمع نصف النهائي الآخر، الهلال السعودي مع الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.

النصر السعودي ينهي عقدة احتكار أندية شمال أفريقيا 

وبعد مغادرة الرجاء (بطل النسخة السابقة على حساب اتحاد جدة) للبطولة العربية، بات في حكم المؤكد أن يتوج أحد الأندية الآسيوية باللقب؛ حيث ستتنافس أندية النصر والهلال السعوديان، والشرطة العراقي، بالإضافة للفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، على التتويج باللقب.

ويعود آخر فوز لفريق آسيوي في البطولة لنسخة 2005، عندما توج الاتحاد السعوي بلقب البطولة، وبعدها أقيمت 8 نسخ للبطولة بمسمياتها المختلفة، احتكرتها الأندية الإفريقية.

ورجح النصر كفته في مواجهات الرجاء، بعد أن حقق الفوز الثاني له من أصل 3 مباريات جمعت الفريقين.

وسبق أن التقى الفريقان لأول مرة في يناير 2000، ضمن المجموعة الأولى من النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، التي استضافتها ريو دي جانيرو البرازيلية، وتمكن النصر من الفوز بنتيجة 4-3.

أما المواجهة الثانية فكانت في دور المجموعات ببطولة الصداقة الدولية الثامنة (أبها 2004)، ونجح الرجاء في الفوز 4-3 أيضا.

تشكيل الرجاء المغربي ضد النصر السعودي 

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الصمد بدوي، إسماعيل مقدم، بوشعيب عراسي، محمود بنتايك.

خط الوسط: روجي أهولو – محمد مكعازي- محمد زريدة.

خط الهجوم: محمد بولكسوت – يسري بوزوق – حسين رحيمي.

تشكيل النصر السعودي أمام الرجاء 

نواف العقيدي، أليكس تيليس، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبد الله مادو، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

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