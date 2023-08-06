نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مكتب التنسيق الإلكتروني

تفقد اليوم الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر علي معامل الحاسبات المركزية بمبنى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك لتسجيل الرغبات في أول أيام المرحلة الأولى والمقرر لها في الفترة من ٥ إلي ١٢ أغسطس الجاري، بالتزامن مع بدء أعمال مكتب التحويلات المركزى بالجامعة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية المجلس الأعلى للجامعات وقراراته وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق.

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توفير استراحات للطلاب

أشار الدكتور عاطف حسين إلى حرص جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة على تخصيص معامل مجهزة لمساعدة الطلاب في ملء رغباتهم، وتوفير استراحات للطلاب وذويهم، بالإضافة إلى تخصيص متخصصين مدربين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيًا وخلال الجولة، اطمأن نائب رئيس الجامعة على جودة المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق بالجامعة، مشيرا أنه سيتم استقبال الطلاب، يوميًا، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية

كما أكد نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، فضلا عن الاهتمام بالإجابة على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، وضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية وقال ان رئيس الجامعة قد كلف بالإشراف على أعمال مكتب التنسيق المركزى بالجامعة مرفت الشاذلى مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة الى محمد أحمد إبراهيم مدير مكتب التنسيق المركزى بالجامعة للثانوية العامة، ومعهم محمد إسماعيل عبد الرحمن،و على إبراهيم على، بالإضافة إلى مشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر فى أعمال تنظيم دخول الطلاب وتسجيل رغباتهم من خلال أجهزة الحاسب الآلى بالمعامل.

اجتماع مجلس جامعة الزقازيق

هذا وقد عقد مجلس جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري رقم 566 لشهر يوليو 2023 م، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هلال عفيفى القائم بعمل الأمين العام للجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات

تفاصيل الاجتماع

وفي بداية اجتماع مجلس الجامعة تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الجامعة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 2445 ه‍، والذكري 71 لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تعد نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث وأولى الخطوات نحو الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد المساواة والعدالة الاجتماعية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة من كل سوء.

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