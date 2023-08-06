مستوطن يدهس طفلا فلسطينيا عمره 4 سنوات في مدينة بيت لحم (فيديو)

دهس مستوطن إسرائيلي طفلا فلسطينيا، اليوم الأحد، في مدينة بيت لحم، بينما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ووقف بناء عدة منازل في نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات: “مستوطن إسرائيلي متطرف دهس بمركبته طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر (4 أعوام )، ولاذ بالفرار، ووصفت حالة الطفل بالخطيرة”.

أقدم مستوطن اسرائيلي على دهس الطفل جبريل محمد سواركة (4 أعوام) أثناء تواجده قرب منزل والده في منطقة كيسان شرق بيت لحم، ووصفت حالته بالخطيرة جدًا.. pic.twitter.com/JmQXqKsZj5 — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) August 6, 2023

مستوطن متطرف يدهس طفلا فلسطينيا في بيت لحم

وفي بلدة يتما جنوب نابلس، قال رئيس مجلس قروي يتما، أحمد أبو صنوبر، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، ووزعت 15 إخطارا يقضي بهدم ووقف البناء بالمنازل، إضافة إلى إخطارين بهدم جدارين في الأراضي الزراعية، بذريعة أن المنازل مقامة على مناطق مصنفة (ج).

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كما أجبرت سلطات الاحتلال 6 عائلات من تجمع القبون البدوي شرق رام الله، على مغادرة مساكنها جراء الاعتداءات والتهديد المتواصل بحقها من المستوطنين والاحتلال.

وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات أن عدد الأفراد الذين اضطروا إلى المغادرة من التجمع بلغ 36 فردا من عائلة الكعابنة.

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب جنين

ومنذ قليل، استشهد 3 شباب فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار تجاه مركبة فلسطينية قرب مفرق عرابة جنوب جنين.

وذكرت القناة العاشرة العبرية أن قوة خاصة إسرائيلية أطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية، ثم وقع اشتباك مسلح بالمكان.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن قوات جيش الاحتلال تدعي إحباط مجموعة من المقاومين الفلسطينيين قرب جنين كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية، مضيفة أنّ الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز "دوتان".

الاحتلال الإسرائيلي قتل 37 طفلا خلال 7 أشهر

في سياق متصل، بلغ عدد ضحايا قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأطفال في الأراضي المحتلة أكثر من 37 طفلا، منذ بداية عام 2023، وحتى الآن، أي نحو 7 أشهر.

وجاء ذلك في تصريحات لمدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، والذي قال في حديث لإذاعة "صوت فلسطين": إن السلطات الإسرائيلية، قتلت منذ بداية العام الحالي، 37 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح عايد أبو قطيش أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 31 طفلا في الضفة الغربية المحتلة، و6 في قطاع غزة".

وأكد أن "سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري".

تصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال

وأشار أبو قطيش تصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، مضيفا أن المجتمع الدولي "لا يوفر حماية للأطفال الفلسطينيين ولا يحاسب الاحتلال على جرائمه".

وقد شيع عشرات الفلسطينيين السبت، في قرية برقة شرق رام الله، جثمان الشاب قصي معطان (19 عاما) إلى مقبرة الشهداء بالمدينة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتله برصاص المستوطنين الليلة الماضية خلال مهاجمتهم قرية برقة.

مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين

وأشار تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى وقوع مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين في قرية برقة قضاء رام الله، ليلة أمس، حيث قام المستوطنون الإسرائيليون بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.

وقد أسفرت المواجهات عن استشهاد فلسطيني وإصابة أربعة آخرين، كما تمّ العثور على سيارة فلسطينية محترقة، فيما أصيب عدد من المستوطنين الإسرائيليين جراء تعرضهم للرشق بالحجارة.

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