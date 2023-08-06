الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي قتل 37 طفلا خلال 7 أشهر

جنازة شهيد فلسطيني،
جنازة شهيد فلسطيني، فيتو

بلغ عدد ضحايا قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأطفال في الأراضي المحتلة أكثر من 37 طفلا، منذ بداية عام 2023، وحتى الآن، أي نحو 7 أشهر.

جاء ذلك في تصريحات لمدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، والذي قال في حديث لإذاعة "صوت فلسطين": إن السلطات الإسرائيلية، قتلت منذ بداية العام الحالي، 37 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح عايد أبو قطيش أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 31 طفلا في الضفة الغربية المحتلة، و6 في قطاع غزة".

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 وأكد أن "سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري".

تصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال

وأشار أبو قطيش تصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، مضيفا أن المجتمع الدولي "لا يوفر حماية للأطفال الفلسطينيين ولا يحاسب الاحتلال على جرائمه".

وقد شيع عشرات الفلسطينيين السبت، في قرية برقة شرق رام الله، جثمان الشاب قصي معطان (19 عاما) إلى مقبرة الشهداء بالمدينة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتله برصاص المستوطنين الليلة الماضية خلال مهاجمتهم قرية برقة.

مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين

وأشار تحقيق للجيش الإسرائيلي إلى وقوع مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين في قرية برقة قضاء رام الله، ليلة أمس، حيث قام المستوطنون الإسرائيليون بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.

وقد أسفرت المواجهات عن استشهاد فلسطيني وإصابة أربعة آخرين، كما تمّ العثور على سيارة فلسطينية محترقة، فيما أصيب عدد من المستوطنين الإسرائيليين جراء تعرضهم للرشق بالحجارة.

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